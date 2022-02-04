英加息十八年最急　歐央行轉軚　收水陣營料添一員｜財經評論

環球央行收水潮有加快跡象，本周歐洲及英國央行相繼舉行議息會議。打頭陣加息的G7國家英國，繼去年底率先加息後，本周再下一城，創2004年以來首次連續兩次會議都調高利率的紀錄。英國加息之急，令過往一直迴避加息的歐洲央行，壓力倍增，最終歐央行長拉加德意外「轉鷹」，放棄之前強調今年不加息的言論，為歐洲央行今年加息打開大門。計及美聯儲在3月加息機會極高，今年將有機會成三大主要央行加息年。



英倫銀行將指標利率上調至0.5厘，是2004年後首次連續兩次議息均上調息率。（資料圖片）

英倫銀行—連環加息 英磅卻結束升勢

英倫銀行議息後宣布加息0.25厘，指標利率上調至0.5厘，是繼去年12月加息0.15厘後再次加息，亦是2004年後首次連續兩次議息均上調息率。9位投票委員中，全數支持加息，更有4人甚至傾向加息半厘。市場預料英倫銀行加息步伐加快，預計到5月英倫銀行的基準利率將達到1厘。

英倫銀行加快加息，主因兩個字—通脹。12月英國CPI通脹率升至5.4%，比11月報告發布時的預期高出近1個百分點。央行預計未來幾個月通脹將進一步上升，在2月和3月通脹接近6%，然後在4月達到7.25%左右的峰值，最新預計峰值比11月報告中的預期高出約2個百分點。英國預期通脹將在今年中開始回落，並在兩年時間接近2%的通脹目標，原因是能源價格不會繼續迅速攀升，影響企業生產的供應鏈瓶頸將會緩解。

不過，英磅匯價卻未受惠英國連環加息而進一步走強，反而在1.35水平回吐。央行議息之後，英鎊結束連續五日升勢，掉頭回落整固，最新英鎊兌美元報1.3576。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，今次英國連續加息，是「一次過出曬利好消息，對英鎊未必是好事」。（張浩維攝）

溫灼培：好消息一次盡出 英鎊受制1.37

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，認為今次英國連續加息，是由於通脹高企達到5.4%，創1992年初以來新高，而不是因為經濟增長急速所推動，形容是「一次過出曬利好消息，對英鎊未必是好事」。市場擔心目前英國經濟能否承受加息如此急進，認為英鎊兌美元會在1.37水平出現明顯阻力。

英國加息之急，令過往一直迴避加息的歐洲央行壓力倍增。（資料圖片）

歐央行—轉軚加息機會高 收水陣營添一員

另一邊廂，歐元卻在議息會議後進一步走高，最新歐元兌美元升報1.145，創三周高位。

歐元回升是由於歐洲央行開始轉口風。數個月以來，歐央行行長拉加德一直向市場派「定心丸」強調今年不會加息。然而，面對英國連環加息以及能源價格推動歐洲通脹攀升至25年高，最終令拉加德轉軚，她拒絕重複之前所指今年加息可能性非常低的言論，同時表示：「通脹於最近數月飆升，並於1月出乎意料進一步上升，通脹前景是非常不確定，通脹很可能繼續飆升較原先預期的時間更長。」

市場認為拉加德的言論由「鴿派」趨向「鷹派」，為歐洲央行今年加息打開大門。據外電引述知情人士透露，歐洲央行可能在第三季度結束債券購買計劃。最新投行馬上改變今年的加息預期。高盛發表報告指，歐央行的退出寬鬆時間會大大提前，預計歐洲央行將在3月決定，在6月前結束資產購買計劃，並在9月和12月各加息25個基點。

歐洲央行現時是負利率水平，為負0.5厘。溫灼培指出，今年歐洲有加息必要，不過即使能夠全年加息0.4厘，仍舊是負利率水平，難以壓抑通脹。同時，認為歐元的匯率長線仍然是偏弱，原因在於地緣政治問題持續困擾當地，包括土耳其經濟危機及烏克蘭有開戰機會。

今晚(4日)美國將公布1月非農就業報告，溫灼培指出，即使美國的就業數據差過預期，仍然難以阻止美聯儲加息，因為當地通脹已經達到7%的四十年高位，美聯儲必須行動控制通脹。（Reuters）

美聯儲—就業數據縱疲軟 難阻3月啟加息

展望短期最有加息機會的主要央行，非美聯儲莫屬。行長鮑威爾已經為暗示了今年3月開始加息，投行美銀預計Fed今年將從3月起升息7次，每次升25個基點。

今晚（4日）美國將公布1月非農就業報告，目前經濟學家預計，新增非農就業人口為15萬，將是2020年末以來最低增長人數。

白宮近日提前放出風聲，試圖降低外界對這份重磅就業報告的期望。按照白宮官員的說法，由於Omicron新冠肺炎變種病毒導致一些勞動人口暫時離開工作崗位，所以可能誇大了1月報告披露的失業人數。

溫灼培指出，即使美國的就業數據差過預期，仍然難以阻止美聯儲加息，因為當地通脹已經達到7%的四十年高位，美聯儲必須行動，向市場表明有決心控制通脹。不過，他認為美國經濟難以承受快速加息，聯儲局其實亦不想加息損害經濟，估計聯儲局只會每次加息0.25厘，而且今年加息三次左右，可能已經無以為繼，這與華爾街預測今年多達7次加息，甚至一次加息50個基點形成鮮明對比。