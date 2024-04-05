白日之下虐待動物係英雄、玩樂心態？心理學家、警方拆解個案

警務處「動物守護．社區大使」計劃一直全面推行動物守護的工作，「動物罪案背後系列」一連四篇文章將由不同角度剖析罪案背後成因。



動物罪案背後系列之二：

網上除了每天有海量的「愉快動物片」讓大家給like之外，亦同時也有令人髮指的虐待動物片段出現。其中，去年網絡就曾流傳一條於將軍澳屋邨內，一名男士徒手折斷白鴿雙翼的片段，加上早前亦曾有清潔工於邨內擲死白鴿的案件，兩宗虐待動物都是在白日之下，眾目睽睽地發生，今次就找來警察臨床心理學家胡展鵬及將軍澳動物專案隊案件主管王嘉聲（Morgan）解構一下這些案件中動物施虐者的心態！

兇徒直認以虐鴿為樂 異常病態心理致虐待動物

不少屋邨都有白鴿聚集，因為雀糞成為不少人的「眼中釘」。

曾負責多宗將軍澳區虐待野生白鴿個案的Morgan指，「不同案件的犯案者中有男有女，他們被捕後解釋自己殘酷對待邨內野生白鴿時，多數都直指只因『樂趣』。他們視虐鴿的行為與其他興趣一樣，可以從中抒解自己的壓力，完全忽視白鴿的生命。去年5月的案件中，一名66歲的男子就因折斷白鴿雙翼而被捕。事前，我們分別接到5宗報案，指區內有白鴿懷疑受虐死亡，我們接報調查後發現牠們有類似被折斷雙翼、雙腳及遭強行拔毛的傷勢。後來，香港一個救援雀鳥的Facebook群組，組織了更多相關情況，其負責人其後向我們報案。我們先翻查附近的閉路電視搜集證據，鎖定目標人物後便派出警員埋伏，其後更目睹男子試圖犯案，便隨即以殘酷對待動物的罪名拘捕涉案男子，審訊後該名男子罪成，被判社會服務令。」

施虐者的行為會令白鴿承受極大的痛苦，而且虐畜行為一經定罪，最高可處罰款20萬元和監禁3年，如若大家看到有人虐待野鴿，應該立即報警。

對於犯案者能夠大庭廣眾下，虐待動物時毫不顧忌他人的眼光，心理學家展鵬就指出，不同的施虐者可能有不同的心態，所以不能一概而論。不過，虐待動物行為背後大多數都隱藏着各種異常的病態心理。他解釋：「有施虐者會為了滿足自己的控制慾、權力慾望而虐待動物，以彌補他們缺乏的自信及自我價值，亦有人透過虐待動物來發洩壓力、怨恨、憤怒同不滿的情緒。就今次的案件中，該名男士眾目睽睽地折斷白鴿雙翼，他不怕別人眼光，可能是因為覺得自己正在做『正確』的事。因為大眾有可能覺得野鴿會引起衞生問題，他這樣做是為民請命，是英雄，所以不怕別人知道。」展鵬補充除了虐待野鴿的案件，坊間不時出現在草叢下毒，毒殺流浪貓狗的案件，亦有機會是因施虐者認為這些動物對危害社會，例如貓、狗隻隨處便溺會影響環境衛生等。他們合理化自己的錯誤行為、以為自己殺死動物是為大家環境衛生着想，是「好人、好事」，所以不怕大眾目光。

將軍澳動物專案隊案件主管王嘉聲（Morgan）指在街上如有懷疑虐待動物的情況，可以立即報警，令動物得到最快的救援之餘，亦有助保存證據。

愛護動物教育應從小教育 報警比放上網令動物更快得救

大部分人對動物都會有愛、有同理心，展鵬解釋虐待動物者可能有虐待癖好 （sadism）、暴力傾向（violent tendency) 以及缺乏感同身受的能力（empathy），「他們會希望透過傷害動物而獲得快感、成功感。有研究指出，一些動物施虐者本身可能於成長階段曾遭受欺凌、家庭暴力、見過家庭成員遭到家暴，甚或乎曾經目睹別人對動物施暴，於是作出模仿，以將他們的痛苦轉移到動物或者其他人身上（displacement of aggression）。而且在成長階段，家庭對待動物的方式，亦會深深影響小朋友長大後對待動物的價值觀。展鵬表示，有見及此，警方自2021年開展「動物守護．社區大使」計劃，走訪校園並為學生舉辦不同活動，希望從小培養及提高小朋友「守護動物，尊重生命」的意識。

警察臨床心理學家胡展鵬指，家長的行為會令子女模仿，所以成人亦應該以身作則愛護動物，及尊重動物的生命。

另外，若大家平常在街上見到有動物被虐，Morgan表示最好當然是立即報警，「市民可以在安全的情況下制止其行為，並立即報警，再用手提電話錄下施虐的片段為案件提供證據，這樣可以令施虐者入罪的機會率提高。但如果沒有拍下片段亦應該報警求助。例如，你已經觀察到有人將貓狗置於露台曝曬多日，如果立即報警，警方就會到場搜集證據，亦會安排動物接受檢查。若發現動物因他人的不當行為，而導致身體出現問題，我們就有機會控告相關人士。」然而不少人會先拍下受虐的動物，到網上公開求助，或警告動物主人，對此Morgan就認為這有機會令相關人士立即「毀滅證據」，或只是移動受虐動物到大家看不到的地方，這樣無助動物脫險。他表示全香港22個警區已成立了專案調查隊處理殘酷對待動物的案件，但因多數殘酷對待動物案件發生時都沒有證人在場，往往增加調查難度。因此，警方十分需要大家可以提供有助調查的資料，以及報警協助破案，希望大家都為動物多行一步！

有關「動物守護．社區大使」計劃的詳情，可到https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多。

（資料由大會提供）