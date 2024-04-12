動物繁殖場環境惡劣、貓狗被虐？警方、愛協、漁護三方分享實況

警務處「動物守護．社區大使」計劃一直全面推行動物守護的工作，「動物罪案背後系列」一連四篇文章將由不同角度剖析罪案背後成因。



動物罪案背後系列之三：

看見可愛的毛孩，不少人都想成為貓奴狗奴，雖然近年社會開始提倡「領養代替購買」，但不少人依然想購買百分百符合自己心目中形象的寵物，令不少有心人利用動物繁殖謀利，更開設「黑心繁殖場」。其實恐怖名種狗場、貓場的案件時有發生，除了環境惡劣，貓狗更有被虐待的情況，今次找來曾經到相關案件現場、處理劫後餘生毛孩的漁農自然護理署（下文簡稱：漁護署）獸醫師 （動物管理）新界北張敏欣獸醫（Cindy）、香港愛護動物協會（下文簡稱：愛協）總調查主任秦美怡（Marsha）及觀塘警區刑事調查隊第二隊主管高裕民 （Max）現身說法，分享一下「黑心繁殖場」對待動物的情況，以及解構一下市民是否容易在寵物店買到非持牌繁殖場的寵物！

充足空間讓動物活動是基本福利 繁殖者只為牟利漠視動物需要

大家平常經過寵物店，有否懷疑過不同品種的毛孩背後，牠們的父母困在層層疊疊的籠中，一輩子只可以在環境狹小的籠中亂轉？漁護署獸醫Cindy憶述曾在2021年與警方一起到達粉嶺一間懷疑繁殖場，她指：「這件個案當中牽涉了19隻貓及2隻狗，當天一進門看到牠們就知道是嚴重缺乏照顧，地面上全部都是糞便、好多垃圾，屋主留下的食物都是已經腐爛、發臭，摺疊式的鐵籠一層疊一層，當時我們為動物們立即做了初步診斷，可以明顯地看到每隻都有皮膚病、貓瘟等。」

Cindy解釋每次這些有關虐待動物的案件，都會由漁護署、愛協及警方三方合作到場，在獸醫驗查後因應牠們的身體狀況而把動物分配到漁護署或愛協醫治。對於坊間不少人誤會漁護署會把拯救到的動物都人道毀滅，Cindy澄清漁護署已與17個伙伴動物福利機構合作，被拯救的動物康復後有機會到動物福利機構被安排領養。

警方與漁護署、愛協多年來一直協力掃蕩動物繁殖場，所見的繁殖場不少都環境惡劣，滿佈糞便、雜物，環境惡劣並不適合動物生活。動物亦容易患上不同疾病而死亡。（照片由愛協提供）

除了一般供應買賣貓隻的繁殖場，Marsha指過往亦有不少「另類」繁殖場的個案，「2019年一對拒絕為動物絕育的情侶，在分手後遺留45隻貓咪在一間沒有開門窗，約200呎的村屋內自生自滅，我們到場發現屋內情況惡劣，遍布蒼蠅及便溺，更發出極度惡臭。最後45隻貓咪由協會暫託，並交由獸醫檢查身體。由於根據《防止殘酷對待動物條例》，疏忽照顧動物而導致該動物受到不必要的痛苦已屬違法，所以該對情侶就被警方以此條例起訴。」

根據2019年45隻貓咪被主人放棄、自生自滅的案件相片，可見衛生情況十分惡劣，雜物凌亂，滿地貓糞便溺。（照片由愛協提供）

懷疑非法繁殖場虐待動物應「見疑即報」

Max就指除了在村屋，在市區的辦公室亦處理過「另類」繁殖場，他指：「於2023年2月26日，接到市民舉報一個觀塘工廠大廈一個辦公室內懷疑有貓受困，我們觀塘警區軍裝同事第一時間到現場發現了有24隻貓被困於一個辦公室的150呎房間內，現場環境十分惡劣，沒有水及糧食，全都是排泄物，更有一隻貓已不幸死亡，當時我們立即聯絡了愛協及漁護署的獸醫及同事到現場為貓隻檢查，並一起進行搜證工作。愛協督察把其中12隻送往愛協中心讓獸醫作進一步檢查，其餘11隻已由漁護署接走。之後我們發現貓的主人想用這些貓作展覽、比賽之用，結果自己未能處理眾多貓隻，決定棄之不顧，最後該名主人被控殘酷對待動物罪，罪成被判監六星期。」

Max補充今次事件有幸得到工廠大廈對面的市民目睹有貓受困而主動報案，否則可能會有更多貓隻失救死亡：「警方已於全港22個警區設立專責調查隊，專門處理當區的殘酷對待動物個案，所以大家看到類似虐待動物的情況，隨時都可以打999報案，我們執法人員就會盡快到現場處理和拯救動物，及將不負責任的主人繩之於法。」

警方及愛協於上年觀塘工廈內發現24隻品種為那威森林及緬因的成貓，現場衛生環境十分惡劣，地上和貓籠均佈滿貓毛，糞便及垃圾，沒水沒糧，最終男主人被控殘酷對待動物罪，罪成被判監六星期。（照片由愛協提供）

大陸走私來港動物上升！？買動物前有責任主動了解動物來源

網購已經成為香港人的生活習慣，同時買賣動物亦有轉向網上市場的趨勢，而根據海關的數字2022年總共檢獲3,355隻不同品種的走私動物，已較2021年的728隻上升3.6倍。上年有多間傳媒報導都指出不少國內寵物店聲稱可代運寵物來港毋須檢疫，同時亦有不少名種貓狗聲稱來自日本，並於網上就可以購買。然而根據本港法例，寵物由外地入境香港，須事先獲得漁護署簽發特別許可證。此外，漁護署會根據出口國家/地區的狂犬病風險，對進口貓狗實施不同的檢疫規定。現時，從內地進口的貓狗須接受最少120日的隔離檢疫。

Marsha就指一般國內及國外的動物入境，都需為動物植入晶片、注射疫苗，以及辦理動物健康證明書等，這除保障了動物自身健康，亦保障主人的健康。根據愛協資料，內地每年就有超過500人死於狂犬病，而香港已經超過三十年無狂犬病本地個案。

網購平台購買寵物非常方便，但走私網購的貓狗可能因為被集中關押而生病，不法商人亦會罔顧牠們的生死及健康，動物受苦之餘，購買者亦可能在不知情下購買到抵抗力又差，容易生病的動物。

Cindy亦補充非法繁殖場所繁殖的貓狗，牠們的父母在不健康的環境下生活，加上繁殖者大多都不會為動物們打防疫針等，所以他們售賣的小貓、小狗大多營養不足，抵抗力又差，容易生病。對此，Marsha指：「無論於網上或實體寵物店購買動物，主人都有責任主動了解動物來源，以及該寵物店及繁殖場是否持有牌照等，一起為動物福利盡一分力，不要助長無良的商人。」

大家在捐助動物機構前，亦應了解其背景，於2019年就有狗義工發現坪輋一個狗場衞生環境差劣，狗場內甚至有狗狗屍體，最後狗義工報警，由警方接手處理。

購買或領養動物都應詢問家人意見 以免增加棄養風險

Marsha亦特別提到除了繁殖場以外，亦有不少個案是經營不善的動物收容所及機構，因為過量接收動物而令動物得不到應有的照顧，所以大家在領養動物前同樣需了解該機構是否經由政府註冊，以免令更多動物受到傷害。

飼養動物是一生一世的決定，大家在領養或購買動物前都應與同住的家人深入討論，令遺棄的機會減至最低。

不少想成為毛孩主人的新手，都覺得領養動物十分困難，Marsha指：「我們希望盡量簡化領養程序，讓眾多等待領養的動物能更快找到合適的新主人。可是實在有不少領養人帶了動物回家後，卻最終因不同原因決定退回，為動物帶來二次傷害，所以我們必須有既定程序篩選領養人，以減低動物被再次棄養的機會。我們鼓勵大家直接來領養中心接觸等待領養的動物。遇到心儀動物後，只需填妥文件，我們會根據領養人的居住環境、家人及動物數目、飼養動物的經驗等去考慮動物能否與此領養人配對。例如有些動物的個性適合新手的主人，有些就比較適合有經驗的主人；同時我們亦有機會上門家訪。」而且Marsha建議領養或購買動物前，都與同住家人一起去探訪動物，一起選擇飼養的動物及討論飼養方式，因為根據愛協接收的被遺棄動物，不少遺棄個案的原因是家人反對或不接受。同時Marsha亦鼓勵大家如領養失敗，可能只是心儀的動物未成功與領養者條件配對，耐心等待的話與你「有緣」的毛孩最終會出現！

愛協有很多曾被遺棄、被虐待，或在非法繁殖場被拯救的毛孩，等待大家領養。（照片由愛協提供）

有關「動物守護．社區大使」計劃的詳情，可到https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多。

(資料由客戶提供)