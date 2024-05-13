OneDegree領養日吸引過千人參與　收過百份領養申請

虛擬保險公司OneDegree早前於啟德AIRSIDE舉辦領養日，《OneDegree四周年尊寵月：「毛」分彼此領養日》，是香港第一個齊集多達6個領養機構的大型領養活動，兼有貓狗龜鳥共接近30隻動物供市場近距離接觸，並即場領養！6個領養機構包括毛守救援、「大樹下」善待動物庇護站、愛．領養動物中心、貓の地帶 Cat’s Zone、香港鸚鵡救援及香港棄龜關注組。



全港首個跨領養機構、跨動物品種領養日

過往領養活動主要由領養機構舉辦，通常只有狗或貓，或像愛護動物協會（SPCA）等單一機構提供多個動物品種供市民領養。《OneDegree四周年尊寵月：「毛」分彼此領養日》於最新寵物友善熱點啟德AIRSIDE舉行，一次盡覽6個領養機構及接近30隻待領養動物，大受港人歡迎。

活動當日AIRSIDE領養範圍更一度擠得水洩不通，保安需要加圍欄控制人流，令人感動原來港人對領養動物如此熱衷！現場更設有獸醫分享環節，吸引一眾帶寵物參加活動的主人參與，註冊獸醫Angel Ngo除了分享寵物保健小知識，更即場為寵物進行貼身檢查。

《OneDegree四周年尊寵月：「毛」分彼此領養日》於寵物友善商場啟德AIRISDE舉行，吸引超過1,000人次參與。

OneDegree領養日吸引大批市民近距離接觸待領養動物，現場需要進行行人分流等措施。

OneDegree領養日吸引大批市民到場，亦有不少主人帶同寵物前往。

過千人參與出動保安管制人流 收逾百份領養申請

OneDegree於活動後公布，一連兩日領養日人流逾1,000人次，共錄得超過100宗領養登記，各個領養機構皆表示，反應大幅好於其過往參與的領養活動及平常收到的申請。其中香港棄龜關注組表示，有領養人士即日到寵物用品店買齊領養龜所需的物品，即日成功領養；愛．領養動物中心亦有領養人士即日決定領養，機構負責人亦於當日即日進行家訪，成功完成整個領養程序，為狗狗尋得一個新家。

根據漁農自然護理署，領養動物意義多多，既可以拯救一條寶貴的生命，幫助減少被遺棄的寵物，並給予其機會再次成為討人喜歡的夥伴；待領養動物亦多性情溫馴，一般已絕育，免除有關疾病的風險。

OneDegree領養日除了貓狗，亦同時有龜鳥於現場與有意領養的市民進行接觸。

OneDegree領養日邀請註冊獸醫Angel Ngo分享寵物保健小知識，並即場為寵物進行貼身檢查。

連續兩年蟬聯香港收入最高的虛擬保險公司 收入突破港幣1.8億元

OneDegree上月迎來四周年生日，公司並公布2023年業務表現。2023年OneDegree繼續蟬聯香港收入最高的虛擬保險公司地位，2023年保費收入較2022年全年增長近六成（59%），突破港幣1.8億元的里程碑，並連續兩年成為香港4間虛擬保險公司之中最高。

OneDegree 2023年保費收入與首年開業的2020年相比大升20倍，2023年盈利能力亦大幅改善40%，進一步邁進實現盈利階段。年內營運效益持續提升，成本收入比率較2022年改善82%。2023年，OneDegree員工人數與2022年相比大致維持，平均每名員工貢獻收入較2022年增長78%。期間成功進行不同保險產品之間的交叉銷售，2023年投保多於一種OneDegree保險產品的保單持有人較2022年增長2.5倍。

OneDegree副行政總裁周美華表示：「OneDegree自2020年4月取得虛擬保險公司牌照，四年過去，以總保費收入計，已連續兩年蟬聯收入最高的虛擬保險公司。在收入強勁增長的同時，營運效益亦持續改善，2023年盈利能力大幅提升40%，為我們於邁向盈利目標奠下堅實基礎。」

OneDegree共同創辦人郭彥麟早前接受媒體訪問時表示，有信心今年下半年可達到收支平衡，希望可成為4間虛擬保險公司之中第一間錄得盈利的虛擬保險公司。

寵物CEO Plan不設Sub limit 穩佔市場首位

OneDegree一向重視寵物福祉，2020年4月開業之初第一個保險產品已是寵物CEO Plan。雖然OneDegree寵物CEO Plan推出市場僅四年，其獨有優勢如不設細項賠償上限（俗稱Sub limit）、年度保額港幣8萬元、全港唯一設獸醫網絡可賠足9成等獨有優勢，甚至若寵物不幸患癌，OneDegree亦有提供一次性港幣1萬元現金保障，非實報實銷，寵物主人可自由使用，為全城獨有。

憑藉以上優勢，OneDegree寵物CEO Plan市佔率已穩佔市場首位。根據市場第三方數據，88%寵物主人投保OneDegree寵物CEO Plan。另外根據OneDegree早前委託市場調研機構Ipsos的報告顯示，在提及寵物保險時，最多受訪者聯想到的保險公司是OneDegree。