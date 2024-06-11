寵物善終｜「情永在」見證忌廉哥畢業　2024年獲人氣票選寵愛品牌

生老病死是每個生命必經的階段，不少寵主陪寵物走到最後一段路後，都希望能找一間聲譽良好的寵物善終公司，好好送別牠們。情永在寵物善終服務開業14年，見證過無數生離死別，創辦人表示，當中貓界巨星忌廉哥的畢業禮最令他們難忘。



4年前，「忌廉哥」在情永在舉辦畢業禮。（情永在提供）

香港貓明星「忌廉哥」畢業禮

4年前網紅貓店長忌廉哥離世，寵主高先生聯絡「情永在」，希望於「情永在」舉辦忌廉哥的畢業禮。創辧人表示，當天司機接忌廉哥離開時，現場已有十多位粉絲瞻仰遺容，部份更難掩悲傷痛哭。

高先生原本打算為忌廉哥辦一場僅親人參與的小型告別儀式，後來太多粉絲想送忌廉哥最後一程，於是決定在「情永在」包場半天觀禮。為了讓大家記得忌廉哥最好一面，「情永在」亦請寵物美容師為忌廉哥梳洗美容，讓牠的身體回復柔軟，外表看起來就像睡著。

忌廉哥畢業禮當天，過百位粉絲到場送別牠。為了讓每位粉絲都能見忌廉哥最後一面，「情永在」特意安排員工到𨋢口分流，讓粉絲分批進入禮堂，最後整場畢業禮也順利完成。

「情永在」三位創辧人開設寵物善終公司的初願，是希望在寵主送別寵物的過程，能飾演朋友的角色陪伴寵主，以愛和關懷去安撫寵主的傷痛，令寵主釋懷。「忌廉哥的畢業禮除了讓忌廉哥能安詳地離開，亦同時令寵主高先生釋懷，更撫慰了一眾粉絲的傷痛。」

選擇寵物善終公司2大Tips

大部份寵主都把寵物視作家人，希望能好好送別離世寵物。寵主在選擇寵物善終公司時，應考慮兩大因素：

1 有口碑、有信譽的公司

不少寵主都會在討論區、社交平台分享寵物善終的經驗，寵主在選擇寵物善終公司前，可以嘗試在這些平台上查看善終公司的評價，從而選擇有口碑、信譽的公司。

2 朋友介紹

任何生命都有走到盡頭的一天，無論寵物是否年老、生病，寵主都可以預先請教有寵物善終經驗的寵主朋友們，請他們介紹有信譽的寵物善終公司，並了解相關的流程。

「情永在」奪人氣票選寵愛品牌

情永在寵物善終服務擁有14年寵物善終經驗，曾接收無數寵物遺體，陪伴牠們走最後一程路，備有良好的信譽及口碑。為貫徹成立公司的初願，作為朋友陪伴寵主走過寵物離世悲傷，創辦人表示，所有受聘員工都必須曾經或正在飼養寵物，「養過動物嘅人會有更多同理心，能了解到主人們當下嘅感受。」

為避免寵物遺體出現調包，「情永在」亦參考育嬰室做法，為寵物戴上識別手帶，而且每個接收箱都鋪上毛巾，保持對寵物的尊重。此外，葵涌總店及屯門分店均是公司的私人物業，毋須擔心業主加租而迫遷，「寵主可以更安心租用寵物靈位，把愛寵的骨灰安置在這裡。」創辧人說。

情永在寵物善終服務憑著口碑、信譽，更於《香港01》寵物頻道「毛孩子」主辦的「人氣寵愛大選2024」突圍而出，獲得最高票數，榮登「人氣票選寵愛品牌」。