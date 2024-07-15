寵物美容店揀狗接？Hot Tails Salon以愛心及專業照顧每一隻狗狗

狗狗需要定期洗澡與梳毛，自行處理容易手忙腳亂，故不少主人選擇將毛孩帶到寵物美容店打理。不過坊間寵物美容技師質素參差，有時甚至會拒絕接受某些品種或患病的狗狗，令主人們非常頭痛。相比之下，Hot Tails Salon的專業寵物美容師以愛心及專業，盡心照顧每一隻狗狗。即使毛孩滿身打結，或年齡較大、行動不便，寵物美容師亦會耐心地協助狗狗完成整個寵物美容，優質服務成為主人的首選。



星級美容師深受客戶信賴 用愛照顧每一位毛孩

Hot Tails Salon於2012年創立，以日式寵物美容店的經營理念為基礎。憑藉優質的環境、專業寵物美容團隊，以及高品質寵物用品，滿足每位客戶的需求。團隊以「愛心、細心、耐心與責任心」為服務宗旨，每一位寵物美容師均需經過嚴格篩選。Hot Tails Salon更特別從日本聘請資深寵物美容師Hiroe加入團隊，工作8年間，她專業與耐心的工作態度，深受無數客戶歡迎。此外，Hot Tails Salon的星級美容師Sammy於業內亦極具人氣，她擁有超過17年寵物美容工作經驗，並在台灣榮獲A級最高榮譽獎項。她不只對毛孩細心，更不斷進修務求提升專業技術水平，贏得客戶的高度信賴。

日藉資深寵物美容師Hiroe專業與耐心的工作態度，深受無數客戶歡迎。

星級美容師Sammy於業內亦極具人氣，她擁有超過17年寵物美容工作經驗，並在台灣榮獲A級最高榮譽獎項。

即使狗狗容易受驚，或具行為問題，不論毛孩的品種或健康狀況，Hot Tails Salon的專業團隊均一視同仁，竭力滿足每位客戶的需求。開業12年間，Hot Tails Salon見證不少狗狗的成長歷程，從幼犬到成犬，甚至是高齡犬，寵物美容師了解每個階段的狗狗都有不同需求和特點。面對行動不便的高齡犬，團隊會安排兩名美容師耐心照顧，確保牠們能安全舒適地完成服務。曾經一隻患肝癌的西摩因不能自理，被主人帶到Hot Tails Salon接受服務，當時牠的生命已在倒數，團隊努力完成主人的願望，為毛孩整理出最優雅的姿態，走完生命最後一程。

日本先進設備 為寵物提供全面護理

除基本的美容服務，Hot Tails Salon亦提供多種日本水療服務，包括草本療法及香薰療法。為了更全面地照顧寵物的皮膚健康，店鋪引進了大型微泡高氧浸浴機，利用水療技術治療各種狗狗皮膚問題。此外，Hot Tails Salon配備大型水中運動跑步機，供不同狗隻進行水中跑步治療，其中不少接受治療的毛孩由獸醫轉介。

大型水中運動跑步機特別使用水的熱效應，可以幫助狗狗在物理治療期間放鬆，減少疼痛，令關節組織變得靈活。

去年，公司再從日本引進了先進的泡浴機及高濃度碳酸泉機，為狗狗提供快速高效的深層清潔，同時也有助於改善皮膚問題。Hot Tails Salon希望通過先進設備和專業技術，達至內外調理，徹底改善毛孩的健康問題，為主人和寵物帶來愉快的體驗。

臭氧納米微泡深受客戶歡迎，不含化學物質，有效深層清潔與止痕，有助殺滅毛囊內細菌，紓緩皮膚炎。

高濃度碳酸泉有助改善血液循環，加速新陳代謝，促進皮膚的細胞更新和毛髮生長、治療皮膚問題、改善毛質、調理皮毛狀況，並收緊毛孔和角質層，使毛髮恢復本來的美麗光澤。

為進一步提升個人化美容體驗，Hot Tails Salon採用超過20多款的日本沐浴液，經由專業美容師嚴格挑選，有效滿足不同寵物的皮膚與毛髮需求。店鋪所以的儀器設備均來自日本，包括洗操機、吹風拉毛機、電剪及消毒儀器機等，務求令狗狗在安全寧靜的環境下享受美容服務，落地玻璃窗設計亦方便主人緊貼寵物狀況。

草本泥浴的主要成分為有機綠茶茶漬物，具備護毛、護膚、防靜電、消臭與止痕5大功效。

專業服務深受各界好評 回饋社會不遺餘力

Hot Tails Salon一直保持初衷，堅持以優質的服務態度經營，更獲各界認可，其中更獲《香港01》主辦「人氣寵愛大選2024」中的「人氣寵物美容服務品牌」。同時被網民評為全港五大優質寵物美容店，並得到本地雜誌及日本雜誌採訪。Hot Tails Salon一直致力於履行企業的社會責任，每年都會向多個不同的寵物慈善機構及領養中心捐款，並積極組織慈善義剪活動為流浪狗籌款，希望提醒公眾愛惜毛孩，為有需要的狗隻提供更多支持。Hot Tails Salon的本店設於跑馬地，去年更於何文田開設分店，繼續以高品質的美容服務和重質不重量的政策為寵物服務！

（資料及相片由客戶提供）