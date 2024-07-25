動物守護‧社區大使計劃｜海洋公園行政總裁望港人成大自然守護者

提到海洋公園大家會想起刺激的機動遊戲，還是當中的熊貓、小狐獴、大象龜以及不計其數的海洋生物？海洋公園行政總裁黃嗣輝先生（Ivan）就指：「外間可能覺得我們單單是一個主題樂園，但其實我們一直做的是動物保育以及公眾教育的工作。」因2022年警務處「動物守護‧社區大使」計畫（簡稱AWP計劃）於海洋公園舉行「全城帶動」慈善尋寶活動，並創下「最多人同時擁抱狗狗」的世界紀錄，Ivan發現AWP計劃推廣「愛護動物、尊重生命」的理念與海洋公園十分相似，所以主動「舉手」加入計劃，成為AWP中央諮詢委員會委員，希望可和警方合作，一起推廣更多不同動物相關的教育工作。



擴闊愛護動物界限 為大使舉行公園幕後之旅

Ivan回憶他與動物的緣份始於小時候飼養巴西龜的經歷，「當年父母嘗試讓我飼養巴西龜，在牠的陪伴下我初嘗照顧動物的滋味，後來牠亦令我第一次了解死亡是怎樣的一回事，這些經歷都是獨一無二的。到我成為了爸爸，亦有讓子女飼養巴西龜，希望他們可以擁有與我一樣的經歷，學習愛護動物。」所以海洋公園今年就與AWP計劃合作，於3月舉行了賽馬會「集大使成大事」計劃「香港海洋公園學院課程」，當日有近300名來自不同幼稚園、小學及中學的學生參與。

AWP計劃先後於海洋公園舉行「全城帶動」慈善尋寶活動及賽馬會「集大使成大事」計劃「香港海洋公園學院課程」，Ivan期待未來海洋公園將會與AWP計劃合作，繼續共同舉辦更多推廣愛護動物的活動。

Ivan指在海洋公園眾多動物之中最愛熊貓，因為好欣賞熊貓「慢活」的生活態度，而且可愛非常，他經常在午餐後都會到熊貓館走走，放鬆一下。

「小朋友接觸最多的動物可能是寵物貓、狗，我們希望他們可以於海洋公園不同的動物展館擴闊他們對動物的想像，令他們知道物種的多樣性外，亦希望小朋友了解愛護動物就要愛護整個大自然。」在活動中，學生們透過多元化活動認識園中海、陸、空各種動物。除了有機會親身與動物見面外，更可以與照顧動物的工作人員交流，對動物的認識更全面。Ivan亦補充，今年海洋公園正式成立「海馬同學會」，鼓勵全港幼稚園、小學及中學學生參與，透過探索動物科學及研究方法，與朋輩共同設計創新的保育方案，「我們希望從小培育小朋友成為大自然的守護者，並希望日後可與AWP計劃的『動物守護．學生大使』合作，同時推動防止虐待動物的意識。」

鼓勵設更多動物友善地點 推動科學放生不「放死」

Ivan與海洋公園義工隊曾到訪過保護遺棄動物協會（SAA）進行義工工作，他最深刻是帶狗狗散步環節，因為這提醒了大家的動物心理健康同樣重要：「拯救或飼養動物不單止提供地方給牠們安睡吃喝，更要照顧牠們的身體及心理狀況，動物中心的狗隻同樣需要日常運動，需要外出看看這個世界。」

問到覺得香港社會愛護動物的意識如何？Ivan就指已經比自己小時候好了很多，「警方推展AWP計劃及在各區設立專責調查隊處理動物罪案等，都明顯地讓市民大眾感受政府對防止及處理虐待動物案件的重視。小時候，身邊很多人都會購買寵物，現時大家會了解到有領養的選項，今年我亦與海洋公園的義工隊到訪過保護遺棄動物協會（SAA）做義工，這個經驗令我更鼓勵身邊朋友可多嘗試到動物機構做義工，更能了解到被棄養的動物其實同樣可愛，同樣值得被主人疼愛，而不需購買。希望大家明白飼養寵物是一生一世的決定，大家不妨先到動物機構接觸更多動物，再作出慎重考慮。」Ivan指海洋公園現逢星期一及四，亦開放主人帶狗隻進入園區，「狗狗更可以乘搭海洋列車，走入『北極之旅』探訪海象及斑海豹等。我十分高興可以看到很多飼主與毛孩在海洋公園共同創造更多美好回憶。如果坊間可以設立更多動物友善的遊樂地方，除了方便主人及寵物外，亦可增加沒有飼養寵物的人在日常生活接觸到動物的機會，相信可進一步增加大眾愛護動物的意識。」

海洋公園推出「會員狗狗日」，全年會員可於指定日子帶同家中「毛孩」入園，漫遊海濱樂園及香港老大街，更可乘搭海洋列車到高峰樂園。

Ivan指海洋公園為了推展「會員狗狗日」，於園內增設了不少寵物友善的設備，例如狗廁所等。他希望日後會有更多商業機構增設寵物友善地方，讓人與動物的生活距離更近。

Ivan續指部份港人愛護動物的意識不足，亦可在宗教的放生儀式中略知一二，由於部份人士對放生動物的認識不多，放生最後好容易變成「放死」，「最近海洋公園亦有與漁農自然護理署合作，推廣科學化放生的資訊。因為若果放生的動物屬外來物種或與本地生態不協調，有可能與原生物種爭奪資源，會對本地生態造成嚴重的負面影響；例如有人把淡水魚放到大海一樣，只會造成被放生的動物死亡。而科學放生計劃除了會把合適的動物放回專屬的地方外，針對某些瀕臨絕種的物種，我們都可以把該物種放到原生地，這才是對大自然及物種『好』的放生。」Ivan最後指海洋公園未來將與AWP計劃繼續合作，望令港人都可以成為動物及大自然的守護者。

大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！

（資料及部分相片由大會提供）