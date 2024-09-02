選擇寵物糧迷思｜凍乾生肉糧更健康！一文看清如何揀選毛孩生肉糧

毛孩家長越來越重視毛孩們的飲食健康，選擇糧食時也愈來愈謹慎。傳統乾糧雖然方便，但在營養成分和健康益處方面都較為遜色。生肉糧因其天然和營養豐富的特點，逐漸成為眾多毛孩家長們的首選。然而，傳統急凍生肉糧在存放及處理方面均有著很多顧慮。為了更好地提供天然營養並解決存放問題，凍乾生肉糧應運而生，凍乾生肉糧既保留了食材的營養成分，且能長時間在常溫下保存，給予毛孩家長更多便利性。但家長應如果為毛孩選擇凍乾生肉糧？即看內文與你拆解！



遵從毛孩天性獲獸醫推薦 生肉糧提供更優質營養改善體質

貓狗作為肉食性動物，肉類是毛孩們天然的主要食物來源。比起傳統乾糧，生肉糧能夠更好地模仿牠們在野外的天然飲食結構，提供更接近自然的營養成分，更有助於滿足牠們的本能需求，帶來多方面的益處。生肉含有天然的酶、維生素、礦物質和優質蛋白，均是毛孩所需的營養素，但是這些成分容易在高溫烹煮過程中流失。生肉糧或凍乾生肉糧的加工方式，則保留了這些食材的原始營養，不僅能夠滿足寵物的營養需求，還能增強食慾和活力。消化系統得以改善，亦可幫助便便形成得更小、更堅實，進一步提高寵物的生活質量。

由於生肉糧不含人工添加劑和過度加工的成分，對傳統乾糧過敏的毛孩來說，無疑是一個更健康的選擇，能有效緩解皮膚瘙癢、毛髮脫落、肚瀉等過敏症狀。根據研究顯示，餵食生肉糧的寵物在健康方面有顯著的改善^*。例如，餵食生肉糧的幼犬在成長後患上環境過敏和炎症性腸病（IBD）的風險都較低^。此外，生肉糧能增強寵物的免疫系統，減少各類過敏和疾病的發生*。因此，不少獸醫推薦飼主選擇生肉糧來改善寵物的過敏情況。

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肉類是毛孩們天然的主要食物來源，餵食生肉糧能夠更好地模仿牠們在野外的天然飲食結構。

凍乾生肉糧與生鮮生肉糧大不同

雖然凍乾生肉糧和生肉糧都是天然健康的選擇，但它們在製作過程和保存方式上有所不同。生肉糧通常是新鮮或冷凍保存的生肉，保留了食材的水分和天然狀態，非常接近寵物在自然環境中的飲食習慣，然而生肉糧需要冷藏保存，在餵食時才解凍，但是大部分香港家庭的冰箱儲存空間有限，難以存放大量的生肉糧，而且解凍亦需時及有一定學問，對於繁忙的家長有一定難度。而凍乾生肉糧則是把食材在低溫下快速冷凍，然後通過減壓使冰直接變成水蒸氣，從而去除水分；或以更專業的低溫高壓及乾燥技術處理，最大限度地把原材料保留。這過程有助於保留食物的營養成分和風味，並延長保存期限，更加不需冷藏。由於凍乾過程是在低溫下進行，便可以最大限度地保留食材的營養素，亦有效殺死家長最為擔心的寄生蟲及細菌。餵食凍乾生肉糧時只需加水或直接餵食，成為了一個更為方便、美味及有營養的選擇。

凍乾生肉糧和生肉糧都是天然健康的選擇，但它們在製作過程和保存方式上有所不同。

凍乾生肉糧點揀好？4大重點選擇優質生肉糧

坊間有不少凍乾生肉糧品牌，家長在選擇時應該注意4大重點：

1. 配料表：選擇含有真實生肉如生雞肉、生牛肉等作為主要成分的產品。不含副產品肉粉、人工色素或人工防腐劑。

2. 天然成分：確保產品不含穀物、馬鈴薯、玉米、小麥和大豆，這些成分可能會引起過敏。

3. 生產技術：了解產品的製作過程，選擇那些能夠最大限度保留營養的技術，如低溫高壓技術（HPP）。

4. 認證標準：選擇經過食品安全和品質認證的品牌，以確保產品的安全性和營養價值。

家長選購毛孩糧時，應注意配料表。確保排頭5位的配料不含任何副產品肉粉之類的劣質配料。

附合4大重點 美國Instinct 3大系列守護毛孩健康

毛孩家長都不會感到陌生的知名寵物糧品牌Instinct就集齊了4大重點，產品大部分在美國製造，全線產品精選真實生肉如生雞肉、生牛肉、生魚肉等作為主要成分，不含肉粉等副產品、人工色素或人工防腐劑，天然成分確保毛孩能夠獲得最純淨的營養。Instinct的產品更不含穀物、馬鈴薯、玉米、小麥和大豆這些容易導致毛孩敏感的成份，毛孩食得更安心。Instinct的乾糧每粒表面加入生肉塗層（Raw Coating），豐富食物的味道。Instinct的凍乾生肉糧產品以HPP低溫高壓技術製成，通過最少的加工能夠最大限度地保留生肉的原始營養。Instinct在食品安全和品質方面也獲得了SQF認證，確保每一份產品都達到最高的標準。

美國Instinct在食品安全和品質方面也獲得了SQF認證。

而針對家長及毛孩的不同需求，寵物推出了3大類別的主要產品：

凍乾生肉糧系列

1. 凍乾生肉糧系列： 100% Raw凍乾主糧包括Longevity及Raw Meals，能夠提供最接近自然狀態的營養，特別是寵物必需的優質蛋白，是追求極致健康的飼主的不二選擇。

Raw Boost系列

2. Raw Boost系列：在生肉塗層乾糧中加入凍乾生肉粒，進一步提升了食物的美味和營養價值。

Raw Boost系列（狗） – 其中還設有小型犬專用配方，每顆乾糧尺寸細小，讓小狗容易咀嚼，切合小型犬的需要。

Raw Boost系列還有獨立凍乾肉粒及凍乾拌食粉，可加入任何乾糧之中，增加營養及風味，更可以當毛孩的零食，讓毛孩更健康。

Original系列

3. Original系列：生肉塗層乾糧，能夠提供豐富的蛋白質和自然的營養，適合所有年齡段的貓狗。

除了3大系列凍乾糧，Instinct還有一系列貓狗濕糧給毛孩作選擇。

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^ https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2021.552350/full

* https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0225675

（資料由客戶提供）