炎夏狗狗皮膚問題多　濕糧適當補水　日常4招護理預防

酷熱天氣不只教人難受，更不知不覺間影響毛孩健康。無論是經常外出，或是室內狗狗亦難以倖免。以下由專業獸醫為大家整理出炎夏為狗狗帶來的皮膚與補水問題與4大預防方法，透過簡單日常護理，讓毛孩和主人都可以健康又開心地放暑假！



夏季對狗狗的健康考驗極大，高溫不僅會直接影響毛孩的皮膚狀況，更令寵物糧容易變質，造成腸胃問題，有機會導致免疫力下降。若發現毛孩行為異常，如不停搔癢耳朵或肚子，建議及時咨詢獸醫以獲取專業意見。

毛孩缺水問題大 濕糧是補水好幫手

攝取水分對狗狗來說非常重要，可減少脫水、腎結石和泌尿道疾病。在戶外活動時，主人應攜帶足夠食水為狗狗補充水分。別以為狗狗長期處於空調環境便無需擔心，原來乾燥環境會加速水分流失，同樣會引致皮膚問題！要鼓勵狗狗多喝水，主人不妨在毛孩喜歡停留的各處放置水碗，提高喝水的便利性。若毛孩仍然不愛喝水，可選擇餵食濕糧。濕糧含水量比乾糧高約60%，有效確保狗狗攝取足夠的水分。動物醫療中心（半山獸醫中心）獸醫Dr. Karly指，對於食慾不佳的狗狗，濕糧還可以激發食慾，令牠們更樂意進食，顯著增加狗狗的進食量。濕糧和乾糧各有好處，主人可考慮以乾濕替換方式餵食，例如在日間把乾糧放著讓愛犬吃，到了晚上再餵食濕糧，讓狗狗攝取更多水分。她續指，餵食濕糧比生食更安全，因為生食，如冷凍生肉，容易受污染，可能含有致病性微生物，如李斯特菌、沙門氏菌和大腸桿菌。這些細菌不僅會危害寵物的健康，也可能對人類造成威脅。此外，生食中可能存在弓形蟲，可導致不同健康危機。因此，濕糧是主人較理想的選擇。

你知道濕糧開封後要怎麽保存嗎？

炎熱天氣下，已開封的寵物糧容易變壞，尤其是含水量高的濕糧。濕糧接觸空氣後容易滋生細菌，建議於開封2小時內食用。如果無法一次吃完，開封後應盡快放入雪櫃冷凍儲存，並且在1至2天內吃完。過長的儲存時間除了影響新鮮度和營養價值外，也會讓毛孩對食物失去興趣。

小小寄生蟲隨時危及性命

潮濕炎熱的環境有利於寄生蟲滋生，以活躍於夏天的鉤蟲為例，牠們通常潛伏在潮濕或長滿雜草的地方，若毛孩直接觸碰到寄生蟲蟲卵，或是間接接觸到受污染的土壤，就有機會受到感染，出現疲倦虛弱、嘔吐、腹瀉帶血、體重減輕和毛髮失去光澤等症狀。長期在家的狗狗亦有機會被主人外出時無意間帶回的寄生蟲蟲卵感染，所以狗狗一旦出現異常情況，便應及時求醫。主人亦應定期為毛孩除蟲與安排身體檢查，防患於未然。

又熱又濕 容易令細菌滋生

狗狗皮膚上的汗水會形成潮濕的環境，並改變皮膚的酸鹼值，促進真菌和細菌生長，造成感染。天氣炎熱亦會令毛孩因皮膚乾燥或流汗而感到痕癢，過度搔抓會導致皮膚破損，容易感染細菌。身體無法散熱亦會減弱狗狗的免疫力，讓牠們更容易感染皮膚病。為了避免這些皮膚問題，主人可以在夏天多為狗狗修剪毛髮，並且避免在最炎熱的正午時間外出。狗狗主要透過喘氣來散熱，但其實牠們的腳掌上也有汗腺。為防狗狗因腳掌潮濕而患上皮膚炎，主人與毛孩外出後記緊為其清潔腳掌，並使用寵物安全、防過敏的濕紙巾擦拭皮膚褶皺。

我們作為負責任的寵物主人，應該優先考慮提供濕糧，以確保寵物的健康與快樂。 獸醫 Dr. Karly

Royal Canin與你守護愛犬健康 攜手解決皮膚問題

作為愛錫毛孩的家長，一定想為寵物帶來最好的營養。Royal Canin不斷鑽研不同犬貓可能面臨的潛在疾病、生理結構、進食方式、飲食習慣以及消化道長短，從而在糧食中添加不同的營養素與專屬配方，照顧不同健康需要、體型大小、年齡和品種的毛孩。高適口性的糧食能吸引愛寵進食，有助於吸收更多營養。

ROYAL CANIN®成犬皮膚舒緩加護主食濕糧富含Omega 3和Omega 6脂肪酸，有助於舒緩和保護狗狗的皮膚，並降低其對環境刺激物的敏感度，不但能保護毛孩的皮膚，有助保持飽滿健康的皮毛，將皮膚問題防範於未然，同時還有助愛寵在炎炎夏日補充水分，避免脫水問題。但其實濕糧的優點並不僅限於夏季，而是適用於全年，所以濕糧是四季皆宜的餵食選擇。

Royal Canin成犬加護系列配備不同針對性的濕糧配方，加倍呵護毛孩。

若狗狗經獸醫檢查及診斷患有皮膚病，主人可以考慮選擇獸醫處方的ROYAL CANIN®成犬異位性皮膚炎處方糧，專為對環境敏感的成犬度身定制。科學實證有效緩解皮膚瘙癢及敏感肌膚，有助消化，同時支持皮膚的天然保護屏障和免疫系統，幫助恢復愛犬的皮膚健康。

Dr. Karly Lam在2015年於墨爾本大學畢業，取得獸醫資格，現職動物醫療中心（半山獸醫中心）。

（資料及相片由客戶提供）