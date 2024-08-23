寵物熬雞精｜台灣中醫獸醫研發　香港品牌皇室貴寵　照顧毛孩所需

提起雞精，不少人都會聯想到第一間從台灣帶到香港市場的人類雞精—王朝滴雞精。公司採用台灣CAS無藥殘認證、合法牧場的適齡母雞，再配搭古法製作方式，不加任何水份提取精華，讓其雞精啖啖充滿營養。然而，這樣的雞精製作方式只適合人類飲用，因為對寵物而言，其鈉含量卻是偏高。「皇室貴寵」秉持了品牌宗旨，與台灣專業獸醫和中醫團隊合作共同研發出「寵物熬雞精」，這是一種專為寵物而設的寵物服用雞精，以黃金比例調配而成，為毛孩供豐富營養。



商會結緣 一拍即合 共同創立「皇室貴寵」

Ally是一位愛寵之人，飼養了一隻比熊「冬冬」，「冬冬」於年幼時已經一直患有氣喘問題，求醫及服用不同品牌的保健品後，仍不能根冶。然而在一次商會聚會中偶然認識了同為比熊主人的王朝滴雞精老闆Patrick，言談間提及自己一直為愛犬「冬冬」的氣喘問題感到擔憂 ，機緣巧合下，與Patrick的愛寵理念極為相同，一拍即合，共同創立了本地寵物保建品牌—「皇室貴寵」。

創辨人Ally與四歲愛犬「冬冬」的合照 。

寵物熬雞精好處多？用家兼創辦人分享愛犬調理心得

Ally 作為「皇室貴寵」品牌創辦人，加上自己都是一位寵主，因此對品牌產品品質要求嚴謹，除了寵物熬雞精外，亦不時與團隊研發各種合適保健品。而寵物熬雞精究竟有什麼好處？如何令愛犬「冬冬」的氣喘問題得到根冶？

Ally分享，其實寵物熬雞精含有豐富的營養成分，當中的杞子具有護眼功能，能改善視力問題，對寵物皮膚和毛髮的健康也有顯著作用，同時能幫助強化寵物的消化系統，改善食欲不振和消化不良問題，更加有助於提高毛孩的免疫力。

「皇室貴寵」出品的寵物熬雞精，是以黃金比例調配而成，嚴選王朝滴雞精御用的台灣CAS無藥殘認證生產廠，以及無激素雞隻，再將雞肉加入水中，以「水合熬取」的製作法提升養份，再過濾出當中的浮渣及油脂後，加入水分稀釋，令濃度減低，製成零脂肪與零膽固醇，非常適合貓狗飲用。

原味熬雞精，適合初生的貓狗能夠增強抵抗力及改善腸胃問題

Ally 分享她使用自家品牌的寵物熬雞精，向愛犬「冬冬」持續餵食大約3個月時間，「冬冬」的氣喘問題得到了很大程度改善，再加上使用品牌其他保健品為「冬冬」調理，現時「冬冬」不但沒有了氣喘問題，連帶抵抗力都增加了，簡直是非常活潑可愛，經常會出席品牌舉行的各種活動，Ally 亦非常開心。

她說:「毛孩其實和人類一樣，都會有身體虛弱和抵抗力低的時候，作為主人當然希望毛孩可以健康快樂地成長，所以除了陪伴，為毛孩選擇合適的保健產品也是非常重要！

氣喘康復後的店主「冬冬」。

蟲草味熬雞精幫助舒緩氣喘問題以及提升貓狗食慾。

雞精幾時飲? 做完手術先飲得?

作為主人，可能你都會想幫助毛孩調理身體，增強抵抗力，減少毛孩病倒的機會，但如何正確地餵食？什麼情況下需要餵食？品牌創辨人Ally 分享主人日常最想知道的小知識！

原味: 蛋白質增強抵抗力

寵物熬雞精其實非常適合初生及懷孕期間的毛孩，因為牠們需要特別的寵物營養來支持成長和健康，而寵物雞精含有豐富的雞肉滴釀液和杞子，可以為初生貓狗和懷孕寵物提供必需的營養支持，增強免疫力和促進健康發育；

冬蟲夏草味: 絕育及手術後恢復身體必備

而對於剛剛經歷手術或絕育手術的毛孩來說，寵物雞精能幫助牠們加速恢復，尤其是冬蟲夏草熬雞精，添加了冬蟲夏草和靈芝成分能促進身體恢復，減少發炎，提升精神和食慾，減少手術後的壓力和恢復期的痛苦及不適。

「寵物冬蟲夏草熬雞精」則添加了冬蟲夏草菌絲體和靈芝，冬蟲夏草菌絲體有助改善氣喘問題及提升精神和食慾；靈芝則具有強大的抗氧化和抗炎特性，因此特別適合年老貓狗、手術後及有長期病患的貓狗使用。

寵主回圖分享，Lumi絕育後飲用冬蟲夏草熬雞精後，傷口恢復得好快！

除了初生、懷孕、手術、絕育手術的毛孩外，年老體弱、有消化不良或營養不良問題的毛孩都可以飲用寵物熬雞精為身體作調理進補，例如寵物熬雞精可以為老年貓狗提升精神和食慾，改善生活質量，保持活力，而那些面臨消化不良或營養不良問題的毛孩也可以從寵物雞精中受益。寵物熬雞精能夠提供容易吸收的營養，幫助改善消化系統，提升整體健康狀況。

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全新泰國及台灣人類食用級別鱷魚系列產品，包括川貝杞子紅棗鱷魚豬肉鮮食包、潤肺滋補鱷魚肉主食肉泥、純天然風乾鱷魚肉乾及鱷魚凍乾肉粒小食，非常適合有氣管問題的毛孩食用！

皇室貴寵現時在香港和澳門均有販售，合共有過百個線上及線下銷售點，未來亦會開拓海外市場，將熬雞精帶到全世界。同時，皇室貴寵亦有與全港最大的獸醫集團合作，以冬蟲夏草熬雞精幫助手術及絕育後的毛孩加速傷口癒合，回復健康。

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（資料及相片由客戶提供）