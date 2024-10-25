最緊貼日本的寵物超市！Petkoikoi實現主人與寵物共同購物之理念

現時不少商場和商戶都歡迎主人攜同寵物入內，但原來早在2019年，日式寵物超市Petkoikoi已成為先鋒，在當時少數的寵物友善商場D2 PLACE開設門市。Petkoikoi引入大量日本本地品牌及稀有產品，其中包括藥膳產品和鱷魚肉產品，緊貼日本寵物食品界的潮流，滿足本地主人與寵物所需。



以愛之名開設寵物超市

Petkoikoi是由兩位創辦人於2019年成立，事源兩位愛寵物之人到日本旅行時，發現日本的大型寵物店歡迎主人帶同寵物一同購物，便認為香港這個國際化城市亦應該接受這種文化，特別有養寵物的港人亦不在少數，故二人就決定在香港開設這類型的寵物超市。因為是以愛之名開設店舖，故最終他們便決定將超市命名為Petkoikoi，而「Koi」的讀音類似「概」的高音版，意思為日文當中的「愛」，同時亦有包括「來」的意思，創辦人希望大家會攜帶愛寵一起來Petkoikoi，享受開心愉快的購物體驗。

當時香港接受寵物進出的商場不算多，恰好D2 PLACE造就了這個機會，故Petkoikoi於2019年便於D2 PLACE ONE 開設全港首間日式寵物超市。由於日本每季都推出各類新的寵物產品，而日本供應商對產品要求也很高，絕對有品質保證，能完全滿足港人所需，其中PIZZA、漢堡包、生日蛋糕、雪糕和各類型甜品等人氣冷凍食品更會以空運出貨，希望將最新鮮的產品帶給客人。

Petkoikoi更是有專人「mon實」日本寵物界的發展，務求以最快的速度引入當地流行或新出的產品，成為全港最緊貼日本的寵物超市。店鋪的產品跟市面一般寵物店不同，正是希望能帶給客人置身於日本的感覺。

特色食品照顧不同寵物所需

在各類型的寵物產品之中，藥膳產品是市面上不常見的一項。「藥膳處方糧」針對13項功能。包括胰臟，腎臟，腫瘤，糖尿，肝臟等等。

我們平時會以藥膳來調理身體，但其實寵物亦可以，不但對身體無害，還可以做到調理及保健效果。不少客人表示在寵物食用後，其驗血報告指數回落，證明了藥膳的功效，既能幫助到牠們，亦可以讓牠們活得更長壽。

人類能夠以藥膳產品補身，寵物亦可以！

Petkoikoi去年開設自家品牌「KOI KOI TIME」，產品包括鱷魚凍乾、肉乾、鱷魚凍肉和凍乾保健小食等等，有助犬貓改善氣管和淚痕問題。此外，店舖同時亦有由日本及獨家代理SEBEK鱷魚糧，是非常罕見、以鱷魚肉為主的狗糧，同樣能夠幫助寵物減少淚痕，改善氣管問題和便便狀態，深受客人歡迎。

Petkoikoi去年開設自家品牌「KOI KOI TIME」，產品包括鱷魚凍乾、肉乾、鱷魚凍肉和凍乾保健小食等等。

SEBEK鱷魚糧是非常罕見、以鱷魚肉為主的狗糧，能夠幫助寵物減少淚痕，改善氣管問題和便便狀態。

網店千呼萬喚始出來

Petkoikoi成立的初衷是希望讓主人和寵物一同購物，因此以往未有開設網店。儘管今年店舖將會向前邁進一大步，開設網店，方便主人購物，但兩位負責人仍希望各位主人會繼續帶同寵物外出，令寵物在社會上的地位提高。而作為寵物行業，Petkoikoi亦會繼續以客人名義，捐款给各界狗埸及團體，令更多狗狗得到温飽。

如有興趣了解Petkoikoi更多，請即瀏覽：http://www.petkoikoi.com

（資料及相片由客戶提供）