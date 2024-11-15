活動推介│「Kakato Festival」免費入場，玩轉週末兩日！

由全球華人傑出青年、大灣區傑出關愛女企業家、萬士博(亞洲)有限公司及Kakato卡格高級寵物食品創辦人方心如博士主辦的Kakato Festival，將於2024 年 11 月 16 日及17 日在九龍啟德AIRSIDE舉行。方博士一直致力推廣貓狗的健康飲食，並積極推動及支持多個動物福利項目，包括卡格®獸醫獎學金、卡格®動物食物銀行、卡格®動物毛範獎等，倡導「尊重生命‧善待動物」的理念，努力促進香港成為人寵共融的和諧社會。我們期待與您一同見證這重要時刻，並希望更多香港人勇於接受挑戰超越自我。



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活動詳情：

Kakato Festival是一個極具意義的大型公眾嘉年華，活動結合社會公益、文化創意、體育發展、寵物元素，為本地市民及外地遊客帶來全新的生活和娛樂體驗。場中設有戶外創意攤位，還能品嚐清新的氣泡酒，舒緩日常的忙碌，享受片刻的放鬆。我們期待你、你的家人、朋友和寵物的蒞臨，一同共度一個充滿活力及正能量的週末！

首日亦是 Asia Penny Farthing Association 亞洲高輪單車協會的啟動禮，標誌著這項擁有19世紀的單車文化運動正式引入香港。在推廣體育文化之餘，方博士希望培育本地高輪單車運動員，累積比賽經驗，最終在香港舉辦國際賽事，創造另一個有獨特吸引力的運動項目。屆時，來自澳洲的國際高輪單車冠軍也會在場分享他的騎行經驗和樂趣，帶出「復刻‧克服」的精神。

節目內容：

【星級司儀】#音樂情人 鄭子誠

【活動嘉賓】#中年好聲音 1 涂家堯、港台藝人 嚴淑明

【犬隻表演】甲級練狗師張松照師父帶領表演

【音樂演唱】#愛唱遊 Build up: LOVE

【特別項目】高輪單車表演

典禮儀式：

1. 第三屆卡格動物毛範獎 頒獎典禮

活動嘉賓：中年好聲音1 涂家堯

日期及時間： 11月16日，下午3時至4時

- 「年度貓模」、「年度狗模」和「年度毛孩天使」結果公佈

2. 亞洲高輪單車協會啟動禮

活動嘉賓：國際高輪單車冠軍 Simon Weir

日期及時間：11月16日，下午4時15分至5時

3.「尊重生命•善待動物」全港小學歌唱比賽 - 決賽及頒獎典禮

活動嘉賓：港台藝人 嚴淑明

日期及時間：11月17日，下午12時半至2時半

（資料及相片由客戶提供）