貓砂異味重令貓奴崩潰！鏟屎官必讀！一文看清終極除臭方案！

作為一名合格的鏟屎官，每日任務當然是勤奮地為主子清理貓砂盆！然而每次清理貓砂盆時都有一股異味撲鼻而來，甚至瀰漫至全屋。雖然市面上許多貓砂聲稱具有除臭功能，但實際效果卻差強人意。有些只靠添加香味掩蓋，無法真正去除異味；有些則除臭力不足，貓砂用了不久就要整盆倒掉，極為浪費。除了惱人的氣味，許多貓砂還存在容易滋生細菌、粉塵過多、結團力不足等問題，對主子及鏟屎官都造成影響。想找一款真正有效除臭的貓砂？各位鏟屎官必讀此文！文末還有著數等著你！



異味、粉塵、結團差讓你心好累？Papai幫你KO貓砂通病！

許多貓奴都嘗試過不同類型、品牌的貓砂，只為找到一款能徹底除臭、粉塵少、結團力良好的貓砂，但效果往往未如理想。有些除臭效果欠佳，有些粉塵過多，有些結團力不足，鏟屎官都不禁嘆一句「心很累」！現在，全新升級的「巴派 Papai® 納米抗菌貓砂」，就能達成鏟屎官們的願望！Papai 以其卓越的除臭能力，從源頭抑制異味產生，讓家居環境時刻保持清新宜人。不僅如此，Papai 還具備高效抗菌、成分天然溫和、超強耐用等多項優點，全方位呵護主子及鏟屎官！

專業級除臭不靠化學香味掩蓋異味 時刻保持天然豆香

相信不少鏟屎官都有過經驗，以為用添加了香味的貓砂就能掩蓋異味，但隨細菌會不斷滋生，異味只會日益加劇，效果不理想之餘，化學物質產生的香味與異味混合後，甚至可能產生更奇怪的味道！更甚的是化學香精添加物亦會對主子的健康造成傷害，後果可大可少！全新升級的「巴派Papai®納米抗菌貓砂」則截然不同，其專業級除臭能力，遠勝市場上的豆腐砂，其採用獨特的納米礦物科技，能結合空氣中的水分和氧氣產生正負離子，吸附並分解細菌病毒的細胞膜，從源頭杜絕異味產生。時刻保持天然清新豆香。從此就不再需要依靠化學香味掩蓋異味，對主子造成不必要的傷害！

真正抗菌 長效預防尿道炎

貓砂容易滋生細菌，除了會產生異味之外，更會危害主子的健康，令主子更易患上尿道炎！市面上許多聲稱抗菌的貓砂，實際上只是添加了沸石或活性碳等吸附異味的礦物，並無真正的抗菌效果。「巴派Papai®納米抗菌貓砂」中加入了納米礦物，經香港標準及檢定中心 (STC) 驗證，其抑菌效能超過 90%，部分測試更達 99.97%！有效抑菌就能大大減少主子接觸細菌的機會，真正有效預防因細菌感染而引起的尿道炎等問題，守護主子健康同時亦能維持貓奴的家居衛生！

經香港標準及檢定中心 (STC) 驗證，「巴派Papai®納米抗菌貓砂」抑菌效能超過 90%，部分測試更達 99.97%！

超強耐用性幫貓奴慳著銀包 設計貼心

一般貓砂容易滋生細菌並產生異味，需要頻繁整盆更換，耐用性最多只能維持2星期。「巴派Papai®納米抗菌貓砂」的獨特抑菌技術，就能有效抑制細菌和病毒繁殖，即使不頻繁整盆更換，也能保持乾爽潔淨、無異味。其超強的抗菌力，最多可 6-8 週無需整盆更換，貓砂依然潔淨無味，幫貓奴慳著銀包！而且它採用天然食用級材料製成，80% 成分來自豌豆粉，性質溫和低敏，極少粉塵，不會刺激主子的呼吸道。加上全新「巴派Papai®納米抗菌貓砂」強化了加壓和去除粉塵技術，比以往更少粉塵的同時，還具備優異的凝結力和吸水力，遇水一秒凝結不鬆散，方便清理，同時也減少碎砂殘留於砂盤內產生異味。升級後備有2mm幼條型和3mm粗條型，讓貓奴選擇。2mm幼條型更接近天然環境，令貓咪去得更舒適。3mm粗條型則不易被肉球夾著帶出砂盤。新包裝用上側抽設計，傾倒貓砂時更方便，極為貼心。

好評送貓砂活動 萬勿錯過！

由即日起至送完即止，只要在任何平台上就「除臭效果」及「結團能力」以不少於 20 字留言用後感，並給予 5 星評分，再填寫Google Form，首200位鏟屎官即有機會獲得 Papai 巴派納米抗菌貓砂一包！各位鏟屎官馬上參加！

（資料及相片由客戶提供）