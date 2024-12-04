毛孩健康秘訣！獸醫教你揀啱糧 從「腸」計議提升免疫力！

為毛孩們挑選糧食，是每位毛孩家長的重要課題。市面上琳瑯滿目的寵物糧，究竟哪一款才最適合自己的毛孩呢？獸醫指出，腸道健康是寵物整體健康的基礎，選擇寵物糧時，應優先考慮能促進腸道健康的配方。以下就讓我們一起來聽聽獸醫的專業建議，學習如何為毛孩選擇最合適的糧食！



獸醫親授揀糧三大要點 健康關鍵在於腸道健康

毛孩的腸道健康與其飲食息息相關。獸醫強調，腸道不僅是消化食物的器官，同人一樣是最大的免疫器官，毛孩約 70% 的免疫細胞都駐守於此，健康的腸道能有效抵禦病原體，保護毛孩免受疾病侵擾。維持腸道菌群平衡是關鍵，而飲食均衡是達到這項目標的基礎。那麼，如何維持腸道健康呢？獸醫指出，寵物糧食含有益生菌Probiotics、益生元Prebiotics和天然纖維 Natural Fibres，都是對汪星人和喵星人的腸道健康十分重要的營養。

其中，益生菌能增加腸道有益菌群，益生元則能促進益生菌的生長，兩者共同維護腸道健康。此外，足夠的纖維能促進腸道蠕動、幫助消化、改善糞便質量，並有助於降低壞膽固醇。增加腸道益菌能促進胃腸道發育、調節免疫系統以及抵禦病原體，而飲食是影響菌群平衡的主要因素。 除了提供乾淨的飲食環境，選擇優質、易消化的糧食也能抑制壞菌滋生，為毛孩的健康打下良好基礎。

25 年科研成果Advance專利配方為毛孩築起防禦網

想為毛孩挑選健康的糧食？針對毛孩腸道健康需求，Advance 就研發了專利成分 HEALTHY MICROBIOTA 和 活性免疫球蛋白，致力於從內部強化毛孩的防禦能力。25 年來，Advance自家營養中心的獸醫、營養學家、生物學家和動物行為學家等專業團隊與國際大學合作，一直致力於研究和開發有助於寵物防禦的優質營養食品。ACTIVE DEFENSE 配方經科學驗證，其專利成分 HEALTHY MICROBIOTA 和活性免疫球蛋白扮演著至關重要的角色，能有效增強毛孩的防禦力。

專利成份HEALTHY MICROBIOTA就結合了對毛孩腸道健康的益生菌、益生元和纖維，並添加了活性免疫球蛋白，進一步增強毛孩的免疫力，幫助牠們抵禦大部分外來病原體的侵襲，減輕細菌感染、血液性寄生蟲疾病及病毒感染等，同時活性免疫球蛋白亦能加速病後機能復原。

同時，Advance 寵物糧的配方亦會根據寵物體型、狀況、生命階段或特殊健康相關需求特別制定。為了確保良好的營養，Advance 採用優質原材料，以動物性蛋白質（例如雞肉、鮭魚或羊肉）作為首要成分，然後是大米和全麥穀物、植物蛋白和纖維，並且不含人工色素或防腐劑，幫助毛孩時刻保持最佳狀態。

兩大產品系列 滿足毛孩不同生命階段和特殊需求

毛孩在不同的生命階段或特殊健康情況，對營養有著不同的要求。為滿足毛孩的不同需求，Advance推出了「日常護理系列」和「特殊護理系列」兩大產品系列，兩大系列均設有ACTIVE DEFENSE主動防禦（包括HEALTHY MICROBIOTA專利成分及活性免疫球蛋白）配方，為毛孩提供更精準的營養支持。

日常護理系列

• 幼貓/幼犬配方︰添加專利的生物活性核苷酸成分EXCLUSIVE ACTIVE NUCLEOTIDES，支持免疫系統發育，促進大腦、視力及骨骼健康成長。同時，富含Omega-3脂肪酸、維生素和礦物質，為幼年寵物提供全面的營養保障。

• 成貓/成犬配方︰以雞肉為第一成分，易於消化吸收。添加優質蛋白、Omega-3 & 6、鋅等營養素，控制健康尿液pH值，幫助維持肌肉健康和皮毛光澤。

• 老貓/老犬配方︰專為老年寵物設計，提供7大護理重點：心臟、腸道、關節、肌肉、體重、大腦及皮毛健康，全面呵護老年寵物的健康。

特殊護理系列

• 過敏護理配方貓糧/狗糧︰採用鮭魚作為唯一動物蛋白來源，不含麩質、大豆或雞蛋成份，適合敏感體質的寵物。添加Omega-3 & 6和鋅，有助於改善皮膚和毛髮健康。特別適合對鮭魚以外肉類過敏的貓狗。如狗狗對鮭魚過敏，亦可選擇羊肉配方。

• 毛球護理配方貓糧︰高纖維配方，可以控制毛球形成，同時幫助毛球排出體外，減少貓咪吐毛現象。同時，控制尿液pH值，維持貓咪的體重和健康。

• 輕體配方狗糧︰低脂肪、高纖維、優質蛋白的配方，可以幫助狗狗控制體重，同時維持肌肉質量。適合容易肥胖和減肥後需維持體重的狗隻。

想給毛孩最好的營養，家長記得要考慮寵物的年齡、品種、體型、活動量和健康狀況。Advance 有各種不同的配方讓家長選擇，加上專利成分HEALTHY MICROBIOTA有效增強毛孩防禦力，滿足不同毛孩的營養需求，想了解更多Advance寵物糧，即上https://www.advancepetfood.com 。

獸醫Dr. Ana Celly

獸醫學碩士

哥倫比亞拉薩爾大學獸醫本科

巴塞隆納大學製藥工業與研究品質體系研究生

（資料及相片由客戶提供）