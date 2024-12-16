OneDegree聖誕首推寵物保險心意券　領養貓狗即送免費寵物保險

香港有不少毛孩等待被領養，為了幫助無家的毛孩及相關機構，以及鼓勵港人領養貓狗，保險公司OneDegree首次推出「寵物保險心意券」，有心人可購買不同面額的心意券，而所累積的心意券金額，將全數用於領養貓狗人士免費投保寵物保險，從而減輕動物義工機構的負擔，被領養的毛孩又會得到保障，絕對是愛寵人士和毛孩們最好的聖誕禮物！

動物的醫療開支是無家動物機構最沉重的負擔。（OneDegree圖片）

沙律媽：不少飼主因醫療費高昂遺棄動物

每年聖誕節，不少好心人會為遺棄動物慈善團體及獨立動物義工提供物資及捐款，但面對高昂的醫療開支，現金捐助只是杯水車薪。「沙律貓狗之家」創辦人陳惠珍（沙律媽）表示，近年接收的棄養寵物個案，不少都是因為動物患病或殘疾，飼主不願或無法承擔醫療費用而選擇遺棄，所以醫療費用一直是他們最大的支出，「如果連我都不接收，動物只有死路一條。」沙律媽表示希望主人領養前都要考慮醫療費用，不要輕易退回或棄養，「養寵物是一個承諾，他們是一條生命。」

沙律貓狗之家的唐狗阿DO早前誤食異物，醫藥費高達19萬。（OneDegree圖片）

OneDegree寵物保險愛心券鼓勵領養不棄養

有見及此，OneDegree在今年12月舉辦「聖誕月愛延伸 齊助無家寵物」活動，推出全港首個「寵物保險心意券」計劃。由2024年12月16日至31日期間，大家可以在KKDAY平台上購買面額分別為港幣100元、港幣500元、港幣1,000元及港幣5,000元的寵物保險心意券，同時可指定3間受惠機構，包括沙律貓狗之家、 香港動物基金（HK Paws） 和獨立動物義工 Wayne & Fiona Dog Rescue（如不指定受惠機構，相關款項將會平均分配）。

寵物保險心意券收集到的金額，將會全數支援上述3間受惠機構及獨立義工。領養人只要從2025年2月中起，於以上3間受惠機構或獨立義工領養寵物，便可以獲得OneDegree一次性優惠碼，使用相關優惠碼可豁免被領養寵物首年投保寵物CEO Plan的保費，有效期至2025年6月30日前（或心意券及OneDegree加碼資金用完即止）。有關活動希望透過減輕被領養寵物的醫療費用，從而推動更多好心人領養無家動物，同時可以減輕機構照顧傷、病動物的負擔。

對於照顧無家動物的機構來說，如果能減輕醫療開支，就可以有更多動物受惠。（OneDegree圖片）

OneDegree為心意券金額加碼

此外，為了讓更多無家動物受惠，OneDegree會將心意券收集所得金額加倍，例如心意券收集總金額是港幣10,000元，OneDegree將會把金額加碼至港幣20,000元，而KKDAY平台收取的3%手續費亦會由OneDegree全數支付，使心意券所得的資金，能全數幫助領養貓狗人士投保寵物CEO Plan。即使領養寵物後遭遇意外、需要接受手術或長期接受醫治，領養者亦無需背負沉重的醫療負擔，只需要把寵物交給信賴的獸醫，OneDegree便可代為分擔醫療費用；到OneDegree的網絡獸醫求診更可獲得九成賠償。

購買心意券送免費寵物身體檢查

為了答謝每位好心人的支持，OneDegree特別送出寵物基本身體檢查，只要購買一張OneDegree寵物保險心意券，即可以獲得兌換碼，以兌換免費寵物基本身體檢查換領券乙張。換領券不限於自家寵物使用，亦可以轉贈給親朋好友，或其他有需要的寵主，把愛心延續下去。

OneDegree寵物保險心意券

活動日期：2024年12月16日至31日

活動頁面：KKDAY

價格：HK$100、HK$500、HK$1,000及HK$5,000

受惠機構：沙律貓狗之家、 香港動物基金（HK Paws） 和獨立動物義工 Wayne & Fiona Dog Rescue