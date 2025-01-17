新手毛孩爸媽養寵指南　破解6大幼貓幼犬照顧迷思

養寵物是一件令人期待的事情，但同時需要花耐性和時間。除了飲食以外，寵物的護理和訓練同樣重要，當中有不少技巧需要學習，新手主人有機會會不小心忽略了其中的一些細節，或是對某方面知識存有誤解。本文章將為你拆解一些照顧幼貓幼犬時要格外留神的事情。



不少毛孩家長覺得自己的寵物主要是生活在室內環境，應該不會有太多照顧或健康上的問題。但其實還是有很多細微的地方要注意，例如最基本的睡覺和訓練。同時，也有一些需要諮詢獸醫的事情，如疫苗注射、除蟲、絕育等等。

讓幼貓/幼犬長時間休息，卻不提供遊戲或運動？

許多主人以為幼貓或幼犬正處於成長期，需要大量睡眠和休息，因此讓牠們一整天待在家中休息，卻忽略了遊戲和運動的重要性。幼貓和幼犬確實在成長階段需要足夠的睡眠來促進發育，但長時間缺乏活動會導致牠們的身體和心理健康出現問題，如肌肉發育不良或過度精力無法釋放，甚至可能發展出行為問題。Dr Anne Chow建議主人應每天起碼帶狗狗散步1-2次，以確保牠們身心靈健康，同時也是一種訓練社交的好方法；如果貓貓喜歡外出，主人也可以帶牠們散步，但如果貓咪對此感到抗拒或害怕，主人就絕對不應強迫牠們外出。適當安排運動和遊戲時間（如使用互動玩具或讓牠們自由探索家中的某些區域），不僅能促進牠們的體能和智力發展，還能增進主人與寵物之間的感情。

寵物會自己上廁所不需要訓練？

以為幼貓或幼犬還小，不需要立即進行廁所訓練？這種想法可能會讓貓狗養成不良的排便習慣。從幼年時期開始，主人應該積極地對寵物進行廁所訓練。對於幼犬，可以在牠們進食後或睡醒時帶牠們到固定且適合的如廁地點，並且在牠們正確排便後給予獎勵。對於幼貓，應該準備乾淨的貓砂盆，並教導牠們使用。透過耐心和正向的引導，毛孩很快就能建立良好的廁所習慣。

寵物不出門就不會受蟲患影響？

即使寵物不經常外出，感染蟲害的機會仍然存在。寵物在幼年時期已經有機會受到感染，幼蟲會潛伏在狗媽媽的肌肉，等待至成熟後再遷移到犬隻血液中，然後透過胎盤或母乳再傳染給幼犬，也有可能是幼犬食用生肉而感染蠕蟲。另一方面，幼貓可從母乳或貓砂盆中的糞便感染依附在媽媽身體的蟲卵，或是與成貓互相梳理時，無意中吞食了毛髮上的糞便殘留物。許多蠕蟲更可在人畜之間互相傳播。如果主人發現貓狗有異常情況出現，如虛弱、嘔吐，或在寵物的糞便或睡覺的地方發現蟲體，請務必諮詢獸醫，並與獸醫商討定期除蟲的安排。

幼年時期接種疫苗就夠？

寵物在年幼時接種疫苗只是建立初步的免疫力，即使寵物主要在室內生活，病毒也可能通過其他途徑傳播。根據世界小動物獸醫學會（WSAVA）的犬貓疫苗指南，疫苗可分為「基礎疫苗」和「後續補強」。「基礎疫苗」是幼年時期的多次接種，以建立穩定的抗體水平；而「後續補強」則是之後的定期接種，以保持和增強免疫力。 為了愛寵的健康著想，主人需安排貓狗接種必要的防疫疫苗。狂犬病疫苗是其中一支狗狗在12星期大必須注射的疫苗；貓貓也可以接種。狗狗主人須為幼犬安排接種DHPPiL 疫苗，有助預防在香港十分常見的犬隻疾病，如犬瘟熱、腸炎及鉤端螺旋體都是。幼犬應在8-10週大時第一次接種DP疫苗，在12和16週再次接種，1歲大開始接種加強疫苗，及後每年接種一次L疫苗，每三年接種DHPPi疫苗。而貓貓需要接種FVRCP疫苗，可預防泛白血球減少症、貓隻皰疹病毒以及卡里西病毒。疫苗接種時間與犬隻大同小異，在8-10週、12週、16週分別接種一劑，一歲起每年接種加強疫苗。幼貓幼犬的免疫系統尚未發展完全，疫苗對於預防多種致命疾病至關重要。主人需安排貓狗接種必要的防疫疫苗，並諮詢獸醫以制定最合適的疫苗接種計劃。

家中只有一隻寵物不需要絕育？

其實即使家中只有一隻寵物，絕育仍然有很多好處。貓咪一般在6-7個月進行絕育手術；而犬隻一般在性成熟期前（7-10個月）絕育，大型犬的性成熟期較遲，所以可以等大一點再絕育。絕育不僅能預防生殖器官腫瘤等疾病，如子宮感染、乳腺腫瘤、睪丸癌等，還能減少寵物因宣示領土主權而四處噴尿的行為，並有助於控制流浪動物的數量。絕育手術的恢復期相對短暫且安全。絕育後，主人可透過飲食控制及增加運動時間，避免寵物出現肥胖問題。

偶爾腹瀉嘔吐真的只是小問題？

寵物偶爾的嘔吐或腹瀉可能是輕微的腸胃不適，但如果症狀頻繁發生或持續超過24小時，則可能是潛在健康問題的徵兆，如腸胃炎、食物過敏、寄生蟲感染，甚至是腸道阻塞。需要立即就醫。尤其對於幼貓幼犬，腸胃問題可能迅速惡化，延誤治療可能導致嚴重後果。

Royal Canin以專業營養知識呵護幼貓幼犬成長

作為愛錫毛孩的主人，除了為他們提供適切的訓練和玩樂，提供健康而有營養的飲食也是同等重要。Royal Canin根據寵物年齡、品種、及健康需要，提供專屬的營養配方，幫助解決不同的健康問題，與您一起呵護愛寵。

如主人決定為愛寵絕育，寵物在術後需要加倍呵護。狗狗主人可以餵食絕育幼犬健康管理配方，而貓貓主人可以餵食絕育健康管理配方，適當熱量及均衡蛋白質有助幼貓幼犬維持理想體重，減低肥胖風險，讓愛寵安心絕育。

幼貓幼犬腸胃敏感並不罕見，當發現毛孩身體出現異常，應立刻諮詢獸醫。若經診斷後發現有腸胃問題，主人可咨詢獸醫，考慮餵食幼貓/幼犬腸胃處方糧（乾糧/罐頭），當中罐頭的慕斯質地有助鼓勵胃口減少的寵物進食。此系列為獸醫處方產品，高消化率配方以及包括益生元的纖維成分，支持健康的消化過程；高能量及適量的蛋白質和鈣質能給予幼貓幼犬成長所需的營養。無論是罐頭的慕斯質地，或是專為幼貓幼犬設計的乾糧，均能幫助幼貓幼犬從流質母乳過渡至固體食物。

白石角動物醫院 高級獸醫Dr. Anne Chow

（資料由客戶提供）