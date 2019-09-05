【狗耳朵】分享毛孩清理耳朵不愉快經歷　拆解發狂背後原因

每個人都有害怕的東西，像我就怕高、怕火、怕蟑螂，每次搭飛機起飛的剎那總是感覺心跳急劇加速，有好幾秒會自動停止呼吸；廚房熱鍋中炒菜發出滋滋作響的聲音，總是讓我避之唯恐不及，深怕被彈濺的熱油燙到；小強~我們則像是宿命中註定的敵人，我怕他 他也怕我⋯⋯ 雖然大家都會說越害怕的事物就要越勇敢地面對，才能戰勝恐懼，隨着年齡增長，怕高和怕火這兩件事我已經漸漸能適應，但是遇到小強我還是投降，光用想像得都足以令我頭皮發麻背脊發涼，至今仍然無解。

常聽到毛家長說，我們家的毛小孩很怕洗澡；很怕剪指甲；很怕碰觸耳朵；很怕梳毛；很怕電剪的聲音；很怕⋯⋯通常毛小孩會特別害怕某樣事物常常是來自於曾經有過不好的經驗造成恐怖回憶，當感覺到同樣的事件再度發生時，毛孩就會本能的想逃避，如果這時又被牢牢的抓住，那麼膽小的毛孩大多數會選擇啟動「一哭二鬧三狂咬」模式，造成本來只是一件「為你好」為出發點的善事，變成一場人與毛小孩互相凌遲的殘忍事件。

通常毛小孩會特別害怕某樣事物常常是來自於曾經有過不好的經驗造成恐怖回憶，當感覺到同樣的事件再度發生時，毛孩就會本能的想逃避。（台灣動物新聞網）

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毛小孩「可可」是隻嬌小又美麗的紅貴賓毛孩，可可的媽媽超級疼愛她，但是可可有件事情卻是媽媽心頭永遠的痛～！可可媽只要一碰到可可的耳朵就會被可可無情的狠咬！！前一刻柔情似水下一秒立馬變成有不共戴天之仇。

可可媽說：之前的美容師說可可的耳朵不好，有發炎和耳蟲，要我天天清潔可可的耳朵，一開始她還可以乖乖給我清，我還買了耳水想要讓可可耳朵趕快好，結果，隔天，可可就不太想給我清耳朵了，我還是硬給她抓過來清理，用了更多耳水，想要可可覺得耳朵清爽，耳垢趕快清出來。

可可媽只要一碰到可可的耳朵就會被可可無情的狠咬！！（台灣動物新聞網）

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但是後來，可可越來越難搞，從本來我一個人清耳朵變成全家〈老公＆兒子〉一起出動幫忙抓頭壓腳的，結果可可反而開始不讓我們抱她了！尤其是看到我們拿耳水和棉花棒就會躲起來，我們要靠近可可時，她就作勢要咬我們~~兒子說：媽～可可一定要清耳朵嗎？？？（可可媽一臉哀戚⋯⋯心中os想着自己是個全職盡責的家庭主婦，兒子聰明老公事業有成，但是唯獨掌上明珠可可叛逆且桀驁不馴⋯⋯該如何是好呢？）

⋯⋯是哪一個環節出了問題呢？該如何化解可可＆可可媽之間的心結呢？？且待下回分曉～

是哪一個環節出了問題呢？（台灣動物新聞網）

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：毛孩的清耳朵恐懼症 怎麼來的？】