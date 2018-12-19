20隻瀕危龜淪贓物被充公　現恢復自由身　公開招募領養

香港兩棲及爬蟲協會除了接收市民遺棄的龜隻外，亦會代漁護署托管被海關充公的龜隻。早前該會接管漁護署一批由不法商人走私到香港的瀕危龜，數量合共20隻，種類分別為「東箱龜」和「佛箱龜」，以及屬於水龜的「星點龜」和「鑽紋龜」。由於相關案件已經結案，現開放給市民領養，不過有意收養的市民須先接受評核。

瀕危物種有市有價

香港兩棲及爬蟲協會除了接收市民遺棄的龜隻外，亦會代漁護署托管被海關充公的龜隻。今次協會開放領養的瀕危龜有四種，牠們均屬二級保護動物，分別是屬於箱龜的「東箱龜」和「佛箱龜」，以及屬於水龜的「星點龜」和「鑽紋龜」，數量合共20隻。

協會義工Kenis指，「中心目前暫托嘅瀕危龜價值相對較高，可達數千蚊一隻。就算價錢唔高嘅斑龜，過往亦有人走私。」由於瀕危物種的數量較少，價值相對也較高，促使不法之徒鋌而走險。

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領養者要登記身份

根據漁護署規定，飼養瀕危物種須擁有准許證或來源地證明書，這批走私而來的瀕危龜本身便沒有相關文件，因此漁護署批准協會透過打晶片的方式，為每一隻瀕危龜登記身份證明。

簡單設備即可飼養

這類瀕危龜的飼養模式跟普通寵物龜相近。Kenis表示，無論是陸龜、箱龜，還是水龜，主人都需要定時帶牠們曬太陽，「水龜都需要曬太陽，不過佢哋唔需要成日曬，亦可以用UV燈代替，不過曬太陽一定比UV燈好。」

如果打算領養牠們，領養者需要考慮在家裡準備相關設備。「如果可以畀心機帶佢哋曬太陽就最好。」如果有興趣領養這批瀕危龜，歡迎向香港兩棲及爬蟲協會查詢。

至於領養瀕危龜的資格，跟領養協會其他動物一樣，Kenis指出，「領養者必須係會員，有機會需要家訪，而領養者需要定期向協會提供龜隻現況。」

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東部箱龜又名東箱龜。（植加佑攝）

東部箱龜 （Eastern Box turtle） 適溫：攝氏15-29度。 飼養環境：如室內飼養，需較大空間飼養箱，配以UVB 燈及熱燈、水盆、山洞及底材。 食物：屬於雜食性。人工飼養，一般可以餵食50%動物性蛋白質如蟋蟀、麵包蟲、小魚等，40%的香菇、洋菇、青菜和水果，10%的野草如苜蓿或蒲公英等。

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星點水龜又稱星點龜。（植加佑攝）

星點龜 （Spotted turtle） 適溫：攝氏19-27度。 飼養環境：如室內飼養，需較大空間飼養箱，配以UVB 燈及熱燈、陸地。 食物：屬於雜食性，較喜愛動物性食物，如麵包蟲、黑殼蝦或優質龜糧。

鑽紋龜（植加佑攝）

鑽紋龜 （Diamondback terrapin） 適溫：攝氏20-27度 飼養環境：鑽紋幼體水溫在27-29度左右，成體的水溫可以22-27度。水質要求高，需保持水質乾淨，多曬太陽。如室內飼養，需較大空間飼養箱，配以UVB 燈及熱燈、陸地。 食物：牠們屬於雜食性，選擇優質龜糧。

佛羅里達箱龜又稱佛箱龜。（植加佑攝）