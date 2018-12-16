【領養不棄養】毛孩被退養　心理陰影難以磨滅

依收容所員工的經驗，大多數的流浪犬在收容所總是悶悶不樂，被認養牽出動物之家大門，會立即顯露興奮欣喜的表情，最讓工作人員心酸的是，養了十幾年被主人棄養送交的老狗，及被認養後又被送回的流浪狗，常會陷入嚴重憂鬱直至死亡。

文：高維奇

台南市動保處灣裡收容所一名資深獸醫師說，印象最深刻是幾年前有一隻活潑漂亮的米克斯「兩出兩進」收容所，被折騰一番後暴瘦憂鬱死了。她說，第一次被送回的理由是「不會吠」，因為領養者希望養一隻會看家的狗。被第二個主人送回的理由竟然是「太吵了」。獸醫師說，兩次被送回都很冤枉，因為狗面對新環境會先保持沈默，一段時間才會以吠叫宣示領域；第二次的主人連教都沒有教就送回。兩出兩進後，原本活潑的狗再也樂觀不起來，每天看着牠食慾不振身體衰弱而死在收容所。

除了公家的收容所，民間的流浪動物中途之家也常有莫名其妙被「退貨」的經驗。台南市貓咪中途之家「瞎聊貓」主人邱炤華表示，「拐拐」是她兩年前送養出去的一隻親人小虎斑貓，無預警的在上週日被退養。退養的理由，是因為領養人畢業了，有更想追逐的夢想要去實現，但貓沒辦法帶著走，而家人也無心幫忙照顧，所以必須退養。

邱炤華指出，兩年前，認養者是一家子和樂融融的來中心領養貓，而且當時也問過領養人：「妳未來有沒有可能到外地工作，而導致貓咪無法好好照顧呢？」她非常清楚記得，領養人還沒開口回答問題前，她母親就急着開口當面掛保證：「女兒不會到外縣市工作，所以不會有棄養的狀況發生」，然而現在這一切全變了樣。

「拐拐」明顯感受到自己回不了那個無情的家，所以神情顯得落寞，有時候會走去撞朋友一下，委屈的嗚嗚叫，似乎不理解自己為什麼非得離開家裡，也不理解自己做錯甚麼事才被棄養。幸運的是，在邱炤華努力下，已為「拐拐」找到新主人。

被退養的犬貓神情會顯得落寞，除了「拐拐」，灣裡收容所兩年前收容的一隻藏獒，其表情變化之大令工作人員印象深刻。當遊蕩的母藏獒被捕捉安置在收容所時，整天一副臭臉沒有食慾，之後由一位邱姓市民認養，牽出後喜悅的表情前所未有，兩天後新飼主因家人反對而送回，回籠的藏獒表情更愁苦了。訊息經媒體刊登，住在新北市的愛犬家南下認養關在動物之家「鬱卒」多日的藏獒，被新主人牽引立即露出欣喜活潑表情。

回籠的藏獒又恢復憂鬱，食慾不振。（台灣動物新聞網/高維奇攝）

在收容所第一次被認養，新主人牽出時藏獒欣喜的表情。（台灣動物新聞網/高維奇攝）

再次被認養，藏獒喜悅寫在臉上。（台灣動物新聞網/高維奇攝）

台南市動保處技正洪振凱日前也經歷一次深刻的體驗，他說，幾年前一隻被收容流浪犬被認養者牽出大門後，活蹦亂跳，當新主人因領養手續不完備要進去補辦，臨時將狗栓在樹幹，又顯露愁苦的表情， 等主人出來後才又搖尾恢復情緒。依工作人員的經驗，民眾到收容所認養流浪狗後又退養的理由，前三名是「搬家」、「過敏」、「沒時間」，再來就是「沒有做好飼養準備」，其實民眾在認養前都被再三告誡過，退養的理由也很牽強。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：被退養的毛孩 鬱卒誰人知】