【愛寵秘訣】愛牠守護牠　為寵物打造最佳活動空間

寵物要有適量的空間活動才可更健康丶幸福地成長。不論「家中」丶「戶外」或是「車上」，主人們都可以為毛孩打造友善的生活空間。米拉寵物行為訓練師Miki老師（謝佳蕙）帶來善待寵物秘訣，令毛孩們可更愉快地生活！

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對許多飼主來說，「寵物」是「溫暖」、「可愛」、「甜蜜」的代名詞，看著身邊的毛孩，就會不由自主露出微笑。究竟該如何營造適合寵物的活動的空間呢？一起來看看米拉寵物行為訓練師Miki老師（謝佳蕙），針對「家中」、「戶外」以及「車上」寵物空間的建議吧。

究竟該如何營造適合寵物的活動的空間呢？（取自台灣動物新聞網）

如何營造家中寵物友善空間呢？

「家」是狗狗與飼主一起生活的地方，也可能是狗狗們與飼主每天花最多時間活動的空間，而照顧狗就像照顧小孩一樣，「安全」以及「環境管理」是打造寵物生活環境的兩大原則。Miki老師指出，在這兩大原則下，飼主除了必須將家中的危險物品、零錢、電線、拖鞋、垃圾等物品妥善收好，Miki老師也建議以「籠內訓練」的方式，為毛孩營造一個安全、舒適的空間。

「所謂籠內訓練並不是將狗狗關在籠子裡，而是給牠一個空間，就像牠的專屬房間。」Miki老師表示，飼主可用圍欄圍出一個舒適安全的空間，在裡面放置狗狗喜歡的玩具或是物品，讓飼主在忙碌、無瑕看照寵物的時候，狗狗也能有一個安穩休息的空間，這樣的「籠內訓練」對於新手飼主來說，也能幫助狗狗適應環境，循序漸進地與家人熟悉與互動。除了狗狗的安全，家人的安全也是必要的考量，因此最好不要讓12歲以下的小孩與狗狗獨處，就算是體型嬌小的幼犬，也可能會誤傷小孩，應特別注意。

獎勵還是最重要

所謂「管理」是為狗狗戴上口罩，讓狗狗在嗅聞的同時無法亂咬，但這就像是「不帶錢包去逛街」一樣，雖然這次逛街的過程中無法花錢，但下次逛街還是會大買特買；而「訓練」則是訓練狗狗聽懂「給我」的指令，讓狗狗養成習慣，在撿到東西聽到「給我」的指令就會把物品交給飼主，在散步過程中，就能避免狗狗亂撿、亂咬而發生危險，但Miki老師強調，飼主進行「給我」指令時，也應以具有吸引力的零食來跟狗狗交換，畢竟狗狗找到的東西算是牠的戰利品，如果飼主提供的獎勵不夠吸引力，狗狗便會降低配合指令的意願。

除了散步，「狗公園」、各式寵物運動競賽或狗狗友善活動，都是人寵同遊的好選擇，不過Miki老師提醒，有些狗太常去同一個狗公園，會對公園產生領域性，自家愛犬首次到狗公園時反而會被其它狗狗嚇到，因此建議以漸近的方式讓狗狗熟悉陌生的狗公園，第一次先去5至10分鐘就好，逐次增加待在公園的時間，讓狗狗逐漸熟悉環境。Miki老師同時強調，千萬不要在狗公園裡餵食，就算是小零食也應避免，以妨其它狗狗產生攻擊、搶食或護食的行為，造成不必要的衝突。

「安全」以及「環境管理」是打造寵物生活環境的兩大原則，家中的危險物品應收好。點撃查看寵物的家中生活：

戶外活動時，該如何確保空間安全呢？

除了「家」，戶外的活動空間對任何犬種來說都是不可或缺的，無論是什麼犬種，一天最少要帶出門散步2次，每次20至30分鐘，就算是吉娃娃（芝娃娃）、西施等小型觀賞犬也應如此。Miki老師表示，散步是為了讓狗狗用腳、用感官去認識這個世界，因此不建議以推車代替散步。

在散步的路線上，應避免經過浪狗多的地方，不定期地變化路線或是經過的場所，讓狗狗能有不同的感官刺激。許多飼主會擔心狗狗在散步的過程中誤食，Miki老師提出兩個方法，一是「管理」，二是「訓練」。

訓練狗狗聽懂「給我」的指令，讓狗狗養成習慣，在撿到東西聽到「給我」的指令就會把物品交給飼主，以避免誤食危險物品。點撃查看狗狗互外活動照：

帶狗狗出去玩，「車」上安全很重要！

在「家」與「戶外活動」之間，運送狗狗的「交通工具」也十分重要。Miki老師建議，為了確保寵物與飼主的行車安全，無論是機車或汽車，帶中小型犬出門一定要使用合適的外出籠，有些飼主坐車會把寵物放在腳上，這是非常危險的行為。

若愛犬是大型犬，搭汽車時可使用狗狗專用的安全帶，將愛犬固定在座位上，避免急煞時發生危險，若不得不以機車運載大狗，應減速慢行，繫好牽繩並將牽繩縮短至10公分左右，避免愛犬在行車或等待紅綠燈時衝下車。Miki老師特別提醒，寵物牽繩應固定在機車杯架等不會影響操作龍頭的位置，不應直接掛在籠頭或是後照鏡上，以避免影響行車安全

行車時，應為寵物挑選適合的外出籠或是安全帶。（取自台灣動物新聞網）

掌握寵物生活空間營造的大方向後，剩下的就是飼主與寵物間的事了！寵物給了我們笑容，我們也要用愛守護牠！

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：用愛守護牠 打造友善寵物生活空間】