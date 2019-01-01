【寵物行街街】黑膠碟製貓精品　手機殼、吊飾、襟章款款內含意義

對於不少年輕人來說，黑膠唱片是年代久遠的老古董，但對於手作品牌LUMDUMS來說，它的紋理、質感，以至其盛載內容，都代表著藝術。 90後貓奴Mayu利用黑膠唱片製作出寵物吊飾，把它帶到生活層面，成為聯繫寵主與寵物之間的橋樑。

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LUMDUMS在誠品書店內的專櫃。（受訪者提供）

賦予音樂以外的意義

一向喜歡逛夜冷的Mayu，經常看到舊黑膠唱片擺放在地上，她跟販售的公公、婆婆了解過後，發現這些老舊的黑膠唱片最終會被回收。看著一張張曾極具價值的黑膠唱片被回收，她深感浪費，「即使丟喺垃圾筒，都未必有人想執。我本身都鍾意聽歌、儲黑膠碟，不如唔好嘥拎嚟整下嘢。」

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LUMDUMS最初以黑膠唱片製作音樂用品。（受訪者提供）

當時，Mayu在土瓜灣牛棚藝術村收養了一隻大肚浪貓，於是她靈機一觸，依照愛貓大肚的樣子把手作品牌取名為「LUMDUMS」。最初，Mayu利用黑膠唱片製作結他PICK，至後期才發展到吊飾、手機殼等用品，她表示，「音樂用品比較冷門，唔係咁多人可以用到，所以希望製作普羅大眾都可以使用嘅嘢，譬如飾物、手機殼。」

客製化手機殼，Mayu會按客人的要求繪畫圖案。（受訪者提供）

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佢有自己獨有嘅美，不過喺大家嘅認知入面，黑膠碟係音樂嘅載體。 LUMDUMS主理人Mayu

利用黑膠紋理而製成的MT紙膠帶。（受訪者提供）

黑膠唱片上的貓剪影

LUMDUMS製作的產品亦與貓有關，譬如手工貓項鍊，每款項鍊都以金或銀鉑襯托利用黑膠唱片切割而成的貓剪影，每個剪影都活龍活現，仿如真貓。問及Mayu如何透過剪影展現出貓的神髓，她認為剪影的動作、細節最重要，「譬如佢地舔手，點樣可以生動啲呢？真正推出之前，我哋會反復做好多個版，做到滿意為止。有時甚至影底貓嘅動作去做比較。」

Mayu家裡高峰時期養了4隻貓，包括LUMDUM和牠的孩子們，目前只剩下兩隻。她指出，「有啲好好笑嘅動作，都會帶到好多靈感畀我。」

黑膠唱片加上純金箔或925純銀箔手工打造的貓項鍊。（受訪者提供）

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而手工貓項鍊對Mayu的意義非淺，她指出：「我其中一隻貓因為癌病離開咗我，而貓項鍊對我嚟講好有紀念價值。」過去Mayu亦有接過客製訂單，把逝世貓隻身上的貓毛加進項鍊裡，「其實唔係好明顯，但係你會知道佢喺入面。」

文學聯乘系列

最近，LUMDUMS更製作了一系列以日本作家夏目漱石的《我是貓》為主題的黑膠擺設，更於誠品書店裡展示及出售，Mayu指出，「我好鍾意《我是貓》，所以揀咗書入面部份句子、意思，利用人手絲印嘅方式，製作咗一啲黑膠擺設。」Mayu對文學、音樂充滿興趣，希望日後可以製作更多相關的產品。

利用黑膠唱片製作的明信片。（受訪者提供）