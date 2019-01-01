【貓奴必讀】刁鑽花紋成因大拆解　貓界紅人出名全靠「醜」

「吸貓界」每天都在上演「真香」現場，一邊說「哎啊，這隻貓怎麼這麼醜！」，一邊在屏幕前狂看，一天不看望下就渾身不舒服。前段時間在貓界一枝獨秀的貓咪，就靠「醜」出了名。 臉正中央有一個像極了草花的花紋，主人乾脆就叫牠草花了。（其實我倒覺得還可以叫蝴蝶，或者脊髓灰質……） 文：小金牙｜編輯：酥酥、東風

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當然啦，醜只是網友們的調侃，更貼切的詞是別！緻！看看這左右對稱、位置刁鑽的花紋，網友覺得非常稀奇，為什麼這隻小貓咪能長出這樣的花紋啊！ ？和大家講個恐怖故事，其實呢，像草花這種貓，壓根不是白底色上長了黑色花紋，而是黑色上覆蓋了白斑。

▼▼▼按下圖了解更多關於猫猫毛色的真相：

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比如我們看到一個白貓身上有橙色，會覺得「這個白貓身上有橙色色斑」，而實際情況是「這個橙色貓身上有白斑」，哪怕這個所謂的白斑面積達到了90% ，佔了多數，牠也是白斑。草花的臉上有黑色，臉蛋上還有若隱若現的「腮黃」，腿兒上也有黑色，其實，現在你應該明白了，這其實是白斑覆蓋的時候不小心「繞過了」的部位。繞出這樣的圖案，的確相當難得，草花這網紅當之無愧。

(圖片來源： youtube.com@smoothiethecat）

▼縱觀網絡，黑底白花家的貓，長相都挺別緻的；按下圖看看更多的黑底白花主子：

雖說草花上的白色是白斑基因導致的，但是不代表所有的白貓都是這樣。

▼▼除了白斑基因導致有白色覆蓋以外，還有兩種情況可以出現白貓：

一種是毛髮色素受到白色基因的抑制，導致色素細胞減少，出現白色，也會出現純白色。這會影響貓耳朵的螺旋器，造成有聽覺障礙的聾貓（deaf white cat）。 另一種白貓就更有意思了。貓咪受到隱性基因的影響，造成非常態的白化現象，產生淡化色系的「重點色貓」。暹羅貓是其中一個代表。一般是身子的顏色為淺色，但是臉、四肢、尾巴和陰囊被「劃了重點」，呈現較深的顏色。

「重點色」還是由溫度控制的。

之前就出現過網友發帖驚呼「我家的暹羅貓白毛掉了啦！」的事情。其實白毛沒掉，只是也變深了而已。這種貓的毛色其實是局部白化症的一種形式，因為突變影響了參與黑色素生成的酪氨酸酶而導致。變的酪氨酸酶是耐熱的，在正常的體溫下失去效用，但是在溫度較低的皮膚生效。

（圖片來源： soogif.com）

reddit網友u / sicarmy家的貓因為做手術刮了屁股毛，結果屁股涼涼之後，新長出的毛都變成了黑色，還可以看到刮毛時清晰的界限 (reddit提供)

也正因為如此，這種貓在出生的時候是純白的，娘胎裹溫度均勻，長大之後，「重點色」在溫度較低的區域「顯色」，比如臉部啊四肢啊，並且冬天室內比較冷的時候，重點色顯色的區域就更大了。講到這裡，不禁對主子愛的更加深沉了。不管是臉上有脊髓灰質的草花，還是被劃了重點的暹羅貓，毛髮裡都藏了很多秘密。不管是不是被調侃成醜貓咪，鏟屎官知道，看著你喵喵叫的主子，是獨一無二的那隻貓。

▼按下圖看更多獨一無二的主子：

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