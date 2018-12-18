狗狗撒尿時把腿抬得愈高　社交手段愈高明

每次放狗到街上，狗狗總愛到處撒尿，有時候只是急促撒下一泡尿，寵主都應該明白這是牠們霸地盤的表現。但有時候狗狗撒尿時，會把後腿抬得高高的，這背後隱藏著什麼意義呢？

狗狗四圍撒尿，除生理需要外，更多時候是要霸地盤。（Getty Images）

狗狗抬起一條後腿撒尿的場景，想寵主們都不會感到陌生。這種氣味標記行為，令狗狗像是無時無刻都在撒尿，無論是到新的地方、或是自己經常出入的地盤，甚至是其他狗狗尿過的地方。氣味標記是狗狗們很普遍的溝通模式，通過留下的氣味能獲得對方年齡、體型、競爭力等訊息。從前一直以為只有公狗會這樣做，但現在發現其實母狗也會有相類似的行為。

狗狗地盤意識很強，有時候尿尿不是生理需要，而是社交手段。（Getty Images）

標記氣味體現地位

不過，為何狗狗撒尿時要把腿抬得高高的呢？難度牠有潔癖，怕被弄髒？據Journal of Zoology的一篇研究指出，一般而言，狗狗可透過撒尿標記的高度，就能推算出其他狗狗的體型大小。然而，最新的研究發現，體型較小的狗，往往在撒尿時把腿抬得更高，從而讓尿液射得更高，令其他狗狗誤認為自己是比較高大。

這種充滿機心、弄虛作假、虛張聲勢的行為，真的很重要嗎？不錯，對狗狗來說是很有意義的事，這樣牠才能建立起自己的地位，

狗狗撒尿實驗

康內爾大學（Cornell University）的研究人員從動物收容中心，挑選了一群成年的公狗。這些狗都通過了性情測試，而且健康狀況良好。首先，會為每隻狗狗量好身高與體重，然後在遛狗的時候，錄下牠們對著豎直物體撒尿的影片，例如是電燈柱、欄杆、牆角、樹杆等。

研究人員做了兩個簡單的實驗：

實驗一：

測試狗狗抬腿角度與撒尿高度的關係

實驗二：

對比小狗與大狗撒尿時的抬腿角度。

結果發現顯示：抬腿角度愈大，尿會射得愈高；而愈小的狗，在撒尿時抬腿角度會愈大。

角度與尿跡關係

這張由實驗時拍下的照片，或許能引起你的注意力。起先圖中狗狗的雙腿呈115度角，小便高度為15.3厘米。接著，狗狗繼續撒尿，沒有移動任何腳步，而是將空中那條腿繼續抬高，形成了120度，結果小便高度達17.8厘米。很明顯，狗狗是想將撒尿高度盡可能提高。

倒立小便的優勢

小狗會費盡心機，使勁地劈開後腿，然後往高處射尿，是希望尿跡射向更高的地方，從而反映出更高大的體型。這「不誠實」的行為，是要迷惑其他狗狗、隱藏自己在體型上的劣勢。不過，這別有用心的做法，研究人員指其實對小狗來說也是有好處的，因氣味顯示小狗形象是大狗，便能減少了一些不必要的衝突。

如此機心重的狗狗，企圖用倒立方式，將尿跡射到最高。（網上圖片）

變數太多難以解讀

這個研究相當有趣，但同時也有一定的局限性，例如小狗往往會比大狗靈活，要大狗像小狗般打腿抬得這麼高，大狗容易失去平衡。另外，明顯地小狗容易遇到尿跡比自己高的標記，為了蓋過之前的狗留下的標記，牠自然地會把腿抬得更高，以便尿跡射在更高的地方。還有就是大狗本來就具戰鬥力與競爭力，牠們在撒尿時根本無需花心思留下更高的尿跡，這種種因素，都影響到測試結果的解讀。