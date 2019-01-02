養狗初哥更應以領養代替購買　原因竟是收容所狗狗更易馴養？

一個台灣朋友堅持要帶一隻秋田犬來德國，因為她喜歡秋田犬。我好說歹說，她就是不聽，還挫傷了彼此朋友的感情。人對狗種的癡迷，其實也是一種迷思。她認為狗就是要從小養，而且一定的犬種的個性可靠。她說從小家中有狗會自然來家裏，她有養狗經驗，不用擔心她會棄養。我心想，既然以前有養過流浪犬，為何現在如此癡迷秋田。最後她說，她不想聽我勸說，但希望如果未來她們渡假去，家中沒人的話，可以幫忙照顧她從台灣帶來的秋田犬。我說，任何需要幫忙照顧狗的事，我都會幫，但我心中真的是在淌血！

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文：旅德作家劉威良（台灣動物新聞網）

她的說法跟寵物店說得沒兩樣。寵物店家也說，有些人要養品種犬，就是養自己的孩子一樣的概念。乍聽之下，我有些不懂，狗再怎樣都不會是人生的，為何會有養品種犬就是像自己生的孩子一樣的想法，而認養的狗，在這些人的迷思中，就是像認養的孩子一樣直覺就讓人陷入：領養收容所的毛小孩會讓人感到像是飼養別人孩子一樣不會親。細究之下，其實就是業界想賺錢堆出來的說詞，毫無道理，只是給想要炫富的人一個很好的藉口。

阿爾卑斯山下收容所的台灣狗。（劉威良/台灣動物新聞網提供）

品種犬比較容易有不聽話？

人是極具自私的動物，如果人可以少一點點的自私，動物的世界就不會這麼悲慘！我的一個德國朋友，她很喜歡狗，上班超過五個小時，一定找鄰居幫她遛狗。她曾花了上千歐元買來大型的品種狗。因為她偶而要上班八小時，我就幫忙在一定的時間去開她家的門，讓她的狗可以到她家小花園去排解。

她從狗幼小的時候就帶着狗一起到狗學校上課。她已經算是嚴格的狗媽媽，但這隻品種犬在年輕力壯時，不易訓練，常常興奮地跳起來搭人身，大型狗跳站起來都快要比我高。我雖然喜歡狗，但牠高大的身材，還真讓人畏懼三分。過了五歲以後的牠，個性穩定多了，我讓牠出來花園上廁所後，連叫都不用叫，牠都很自動地回家中室內去，完全聽話。但因為狗的頑強個性還在，我的鄰居不放心別人帶牠出門散步，擔心狗狗不聽話會造成損傷。

狗學校上課。（劉威良/台灣動物新聞網提供）

有一天這鄰居非常氣憤得來投訴，說一隻小狗的飼主要去警局告發她。因為她的狗雖然牽了繩，但為了不讓另一隻沒牽繩小狗大叫挑釁，而叼起了小狗的頸部輕甩了一下小狗，經她大罵後，她的狗把那隻小狗輕放地上。小狗沒有受傷，但小狗主人的心卻很受傷，氣憤地大罵鄰居，硬說要到警局去告發她。她養這隻大型品種犬，大大小小的狗事都會遇到，她雖然教得很好，但她養到傷心氣結，很多人都排斥大型狗，最後這大型狗生病，她把她帶給醫師安樂了。

（Gettyimages／視覺中國）

收容所領養犬相對感恩聽話

經過一年，這位鄰居養了一隻從收容所領回來的中大型混種犬。這隻狗領來的時候就七歲了。但是個性穩定，很有人緣，而且非常聽話，不會反抗牽繩者，是隻順從的狗。鄰居對於這隻狗很有信心，牠不會拒絕牽繩者的意志，所以可以讓我帶去散步，因此我逐漸熟悉這隻混種犬。比較起前一隻，這隻收容所來的狗，顯得太過順從，牠雖然也算高大有力，但牠順從人意，頂多在不經意時看到其他狗會大叫而已，如果事前警告牠看到狗不要叫，牠也會忍下去。表現得讓人不得不讚賞。

我的看法是，牠曾是收容所的狗，和我對收容所領養回來狗的經驗一致，那就是狗曾在收容所吃過苦，和許多狗一起生活過，珍惜飼養者對牠的疼惜，也因此懂得感恩而聽話，甚至聽話到令人心疼的程度。

（Gettyimages／視覺中國）

過去我曾到台北市領養了四隻狗。一隻剛出來沒多久就得狗瘟病死。一隻兩歲左右意外死亡。另外兩隻狗都分別養到十六歲半，一隻到十九歲終老。兩隻狗都非常聽話順從，在德國養的那隻從幼犬兩個月大時就養，可能是太早離開母犬，兩個月大就被送到收容所的希拉蕾，個性甚至太過害羞，不喜歡親近人，但是對其他狗沒有問題。而另一隻在台北十九歲終老的狗，從來不叫，也不會對人生氣，溫順到無話說，而且年紀大到無法忍尿，不得已要上廁所，也會到浴室去上，儘量不給麻煩，至今我都還會想到她傻傻地俏皮模樣。

鄰居家收容所領養出來的狗。（劉威良/台灣動物新聞網提供）

新手狗媽媽

初養狗者，我更建議養收容所的狗。因為狗也懂得感恩，收養牠們，不僅是作功德，也對不熟悉狗者可以在眾多選擇中，先帶去散步，培養感情，找到投緣而乖順的狗。而品種犬大多嬌生慣養，不懂馴養的人，其實不容易駕馭。

劉威良

著有借鏡德國：

毛小孩的神秘力量

——從歐美動物輔助治療，看台灣動物福利