【狗狗健康】狗仔貪玩太活躍　過度運動易患關節炎　

乍聽到關節炎，人們腦海浮現的多半是步履蹣跚的老犬；然而，美國犬隻物理復健暨體適能訓練中心 Pawsitive Strides 提醒飼主，可能有高達65% 的狗兒飽受關節炎之苦，而且部分源自幼犬期的過度損耗。 狗兒出生後的12個月內，會經歷骨骼的成長與發育，大型犬甚至可能持續成長至14至18個月。此時期活動過量將增加受傷風險、使關節形成不良惡化，並導致生長板過早閉合。

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大眾對幼犬有許多錯誤認知，例如認為幼犬感覺疲倦或疼痛時，會自行停止玩耍，或者只會去操控那些牠們有能力控制的事物。（Gettyimages／視覺中國）

對於「哪些活動對哪個年齡層的幼犬是安全的？」這個問題，可能有數百種不同的觀點。Pawsitive Strides 基於保護幼犬，預防關節炎的立場，針對諸如：自己玩耍、社交遊戲、服從訓練、上牽散步、放繩散步、運動犬訓練、拾回、慢跑等常見的幼犬活動提出以下建議。

「自己玩耍」是指那些非由人類鼓勵或強化下的遊戲行為。探索環境對幼犬的生理和心智發育極為重要，若在飼主監督下，這類行為幾乎無需設定時限；然而，因為多數狗兒寧可跟身旁的人類玩，一旦狗兒接近人類，那就視同「社交遊戲」，而需限制時間了。

「自己玩耍」是指那些非由人類鼓勵或強化下的遊戲行為。探索環境對幼犬的生理和心智發育極為重要，若在飼主監督下，這類行為幾乎無需設定時限 。（Gettyimages／視覺中國）

人類行一步 狗仔未要花10倍氣力跟上

「社交遊戲」則是指跟人類、同類或室友等其他生物交流。我們必須讓幼犬與其他狗兒有適當的社交機會；不過，與體形較大的狗兒互動，尤其是粗暴的遊戲方式，也經常導致幼犬受傷，故應嚴密監控。此外，跟人類互動固然重要，但也極易過度，特別是那些親人的工作犬。

而由於人們非常容易走過頭，「上牽散步」這種重複性的動作可能對尚未發育完全的關節、骨骼及軟組織造成慢性磨損，應留意時間掌控。「放繩散步」最好等幼犬稍大再加入，同時謹記要放緩腳步，因為人類每走10步，沒上牽的幼犬可能得花10倍的步伐和速度才跟得上。

「上牽散步」這種重複性的動作可能對尚未發育完全的關節、骨骼及軟組織造成慢性磨損，應留意時間掌控。「放繩散步」最好等幼犬稍大再加入，同時謹記要放緩腳步。（Gettyimages／視覺中國）

從事敏捷、飛球、狩獵等任何有競爭性的「運動訓練」前，應先進行基礎和服從訓練，待幼犬 9至12個月大時再逐步加入。進行正常高度的敏捷訓練前，也應請獸醫師檢查幼犬的生長板是否已完全閉合。

幼犬敏捷訓練時程表（Source：Pawsitive Strides）

「拾回」動作不適合狗仔玩

「拾回」這類重複性的長距離投擲，不但會產生大量的加速動作，且緊急煞車對任何年齡的狗兒來說都十分困難，尤其是未成年的幼犬。至於「慢跑」，任何未滿 9至12個月的幼犬都不應從事上牽慢跑這類活動。

「拾回」這類重複性的長距離投擲，不但會產生大量的加速動作，且緊急煞車對任何年齡的狗兒來說都十分困難，尤其是未成年的幼犬。（Gettyimages／視覺中國）

Pawsitive Strides 也提供了一份詳盡的「幼犬鼓勵性活動時程表」，協助飼主量化並提升與幼犬的互動品質。飼主可從中挑選適合的活動項目分次進行，單日加總後未超出總活動時間即可。Pawsitive Strides 提醒家有幼犬或即將迎接幼犬的飼主，切勿對幼犬要求太快太多，別忘了牠們未來還有一整個狗生可以學習，試圖在2歲前把一切硬塞進來只會招致更多健康問題。

幼犬鼓勵性活動時程表（Source：Pawsitive Strides）

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：預防關節炎 別讓幼犬走太多太快】