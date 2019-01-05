【鏟屎官攞獎】模範貓奴為愛貓　設計最舒服貓砂盆　贏設計大獎

世界上最舒服的貓砂盆是怎樣的？ 他，女朋友養了一隻貓，為了伺候好這個貓主子，馬文飛也變成了一個貓奴，從全世界買過200件各種貓咪用品，它們要麼很難看，要麼不符合貓咪的天性，於是，他就開了一家專門為貓設計用品的公司，第一件產品，「雪屋」貓砂盆，就拿了2016年德國紅點設計大獎！

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貓是一個很柔軟、很神秘、很敏感的動物，我想為所有養貓的人帶來更多、更好的設計。 馬文飛

PIDAN STUDIO 一只貓砂盤的誕生

牠叫「皮蛋」。

2013年，馬文飛搬到東京和女友生活了一段時間，和「皮蛋」生活在了一起，這徹底改變了他的命運。

馬文飛變成了一個鏟屎官。貓讓馬文飛產生了奇妙的依賴感，甚至心情也變好了。馬文飛從世界各地買了200多件貓咪用品。但是哪怕在東京，也買不到什麼設計得好的產品。那些廉價的塑料用品，還會傷害寵物的身體。一些售價幾百歐元的真皮貓窩，又忽略了貓咪喜歡抓撓的個性，一抓就破了。

點擊圖片看看可愛的皮蛋！↓↓↓

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他決定開一家公司，專門為貓咪設計用品。他的員工，必須是2年以上的資深貓奴。

他的員工，必須是2年以上的資深貓奴。（一条提供）

工作室的第一件作品，是一個叫「雪屋」的貓砂盆，獲得了「2016年紅點設計大獎」。渾圓的外形，半開放式的結構。裡面暗暗的，是貓咪最喜歡的弱光環境。貓咪最喜歡這種圓溜溜的東西了。

渾圓的外形，半開放式的結構。 裡面暗暗的，是貓咪最喜歡的弱光環境。 貓咪最喜歡這種圓溜溜的東西了。（一条提供）

他們花了一年半的時間，設計了70多種不同的方案，六角形、錐體、橢圓形……然後動手做了十幾個不同的貓砂盆，讓30多隻貓測試，觀察牠們喜歡哪一個。最後發現，這個圓形的貓砂盆，是貓咪最喜歡的。裡面空間很大，一隻8公斤的肥貓也可以輕鬆進出。貓咪進來之後，微微右轉，就到了拉屎撒尿的地方。貓出去的時候，牠爪子裡的貓砂，會通過鏤空的縫隙掉到砂盆裡，再也不會弄得外面一地貓砂了。

貓咪進來之後，微微右轉，就到了拉屎撒尿的地方。（一条提供）

點擊圖片看清「雪屋」的設計！↓↓↓

PIDAN STUDIO 更多符合貓性的產品

貓抓板。貓咪生活必備品。市面上大多數產品，都是回收的瓦楞紙做的，貓咪會誤食。他們用世界上最好的瓦楞紙給貓做抓板。形狀也是貓咪最愛的圓形。外殼使用硬板紙，使用壽命更長。

他們用世界上最好的瓦楞紙給貓做抓板。形狀也是貓咪最愛的圓形。（一条提供）

貓爬架。小塊木頭插件，方便拆裝。

公司3位產品體驗官：蛋頭、蛋黃和蛋花。幾乎每一件新設計都要經過牠們的親身測試後才能投入生產。

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