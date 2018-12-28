【貓貓怪動作】看見這姿勢　就知道貓貓感到冷了

大家有沒有留意到家中主子，有時候喜歡把手藏起來呢？原來這個將肉球藏在身下的動作，是代表了信任和放鬆的表現，這動作還有另一可能，就是牠感到冷了。如果你還沒看到主子作出這動作，是時候反省那裡做得不夠好了。

這個Cat Loaf動作，你看過家中主子這樣做嗎？（網絡圖片）

→→→點擊購買寵物節2019門票←←←

（只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

貓咪心有如海底針，要揣測主子心意一點也不容易。大家有聽過「Cat Loaf」嗎？也有人稱之為貓咪「揣手」，意思就是貓咪將肉球塞在身體下方，令牠從外觀上看，像是一條麵包。原來當貓咪做出這個動作時，是有牠的潛在意思。

總覺得貓咪這樣坐，是一種正襟危坐的坐法。（網絡圖片）

更多寵物文章：【寵物行街街】貓貓保暖好介紹 珊瑚絨貓窩柔軟又保暖

【1】保暖作用

作為貓奴的你應該知道，貓咪的正常體溫會在攝氏37.7至39.2度之間。現在天氣涼多了，貓咪也會感到寒冷，所以牠們會把手都藏在身體下，這可以達到一定的保暖效果。就像我們在冬天時，喜歡把手腳都放到被子下來保暖。

貓咪的身體結構原本就很適應沙漠的地方，可透過肉球來衡溫。當遇到低溫時，由於貓咪身上基本沒有汗腺，汗腺主要都在肉球上。因此只要將肉球藏起，便能最大程度地減少熱量的損耗。

把肉球藏起來，不少專家指是貓咪冷了要保暖。（catbreadloaf@instagram）

【2】感到舒適

有專家指，當貓咪趴著，並把肉球藏起來時，這動作不但不會令牠感不適，反而是很舒服的姿勢，就好像人類翹起腿來坐一樣。

貓主子表示：這樣坐就是舒服。（網絡圖片）

【3】感到放鬆

當貓咪感到放鬆時，牠就會將肉球塞到身體下方，靜靜地趴著。這姿勢可以是長時間維持著，通常出現趴在窗台看著鳥兒時，又或是坐在書架上觀察貓奴，甚至是賴在鍵盤上不想走時。有些貓咪，甚至可以這個姿勢來小睡。因此，這姿勢是貓咪放鬆的表現，貓奴大可放心。

把手藏起來，表示對四周環境很放心，一切都在主子控制底下。（網絡圖片）

更多寵物文章：【冬天貓咪保暖攻略 曬太陽竟是首要方法？！】

【4】對四周環境感到信任

貓咪將肉球塞到身體下方，其實是不容易逃跑和即時狩獵，這亦同時說明牠覺得四周環境很安全，不擔心會突然出現威脅，因此可放鬆下來，舒適地趴著。

貓咪放鬆全身趴下。（catbreadloaf@instagram）

【5】想獨處

有專家指出，貓咪的肉球會分泌出泌消極的費洛蒙（pheromone），所以貓咪基本上都不太喜歡被人觸碰爪子。當貓咪把肉球藏起來，這表示牠想與周圍事物劃清界限，保持距離。潛台詞就是代表不想和貓奴玩耍，見到貓咪這樣，還是讓牠靜待一會兒吧！

很好奇貓咪肉球收了在那裡？（網絡圖片）

你家主子也是如此嗎？偶然就會這樣趴下，肉球藏起來，靜靜的一動也不動。基於這個充滿智慧的動作，有不少人更認為，貓主子其實在思考牠的貓生大事，或許在策劃攻佔地球的大計。看到這情況，貓奴還是別惹主子好了。當然，大前提還是替貓咪保暖，確保不是因為寒冷而這樣趴著。

想看更多可愛貓咪Cat Loaf相？

貓主子在思考攻佔地球大計，看牠那充滿智慧的眼神。（catbreadloaf@instagram）