比特犬在新主人家不肯入睡　情深款款盯著像是有話要說

動物不會說話，但牠們會用最真誠的行動去回應你。 在美國一所動物收容中心裡，有隻聽不到聲音的比特犬，最近被人領養回家。但新主人表示，比特犬每夜都不肯入睡，情深款款的看著他，像是有話要說。

Blu現在過著幸福的新生活，不會再有人虐待牠了。（bluthedeafpibble@Instagram）

這隻叫做Blu的混種比特犬，來自美國加州一所動物收容中心。由於牠是聾的，加上曾受前主人虐待，因此不擅與人類相處，這導致牠在收容中心整整一年，也沒人願意把牠領養回家。

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Blu在收容中心裡一年多，但一直沒人肯把愛給牠。（bluthedeafpibble@Instagram）

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直到Stevens與他的好友Marc來到收容中心，並當看到Blu後，他們便知道就是牠了。「我們是完全被Blu所迷倒，牠是個可愛的小女孩，我們相信只要給牠一個家，牠會變得更加完美。」Stevens說。

Stevens與Marc對Blu可以說是一見鍾情，他們相信可把幸福帶給這隻可愛的比特犬。（bluthedeafpibble@Instagram）

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緊盯著主人害怕再次被棄

當他們把Blu帶回家後，卻發現Blu有個很奇怪的行為。「我們留意到Blu明明已很疲累了，因為牠已沒再玩網球或其他玩具，但牠就是不肯入睡，老是盯著我們。」Stevens說。於是他們致電收容中心，得知原來Blu過往曾有段悲慘身世，牠的前主人曾長期虐待牠，加上牠聽不到聲音，內心很恐懼，所以在收容中心時，會不斷咆哮或吠叫。

剛來到家中時，Blu就是這樣，坐在梳化上，牢牢的緊盯著主人。（bluthedeafpibble@Instagram）

當知道這背後故事後，Stevens與Marc推斷Blu是害怕再被帶回收容中心，深怕一閉上眼，眼前的幸福便會消失。幸好經過一星期時間，Blu已習慣了新生活，也明白到主人對牠的愛意。縱然Blu還是經常坐在梳化上，情深款款的盯著Stevens，但只要Stevens把燈關上，Blu便會靜靜的放鬆下來，並在床邊躺下。

Blu最愛玩網球，每天都在玩拋球遊戲。（bluthedeafpibble@Instagram）

現時Blu已能安靜地入睡，而且睡得很香甜。牠睡覺時不再輾轉反側，可見牠對新主人很放心。每天醒來時，Blu會看到Stevens就在附近，這是牠最高興的事。「Blu現在容許我拍拍牠的肚子了！我會讓牠知道，這裡就是牠的家，不會再有所改變。」Steven說。