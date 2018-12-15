兩流浪狗獲暖心爺爺收養　為報答主人每天助收檔：比我兒子還懂性

內地雲南一位賣水果的老伯伯於9年前從街上撿回2隻浪浪回家，時至今天狗狗不但忠心於主人，每天更會幫助伯伯執拾攤檔、看家，還能陪孫女玩耍。 伯伯表示有時會認為狗狗比兒子更聽話和懂性，即使曾有人欲出10萬元人民幣買下兩隻狗狗，仍遭伯伯拒絕，不少網民得知伯伯的決定後，都不禁稱讚伯伯行為可敬，「老人比很多人都富足。」

雲南昭通，一位長年於街上擺攤賣水果的老伯伯，9年前在街上撿回2隻流浪狗狗回家，兩隻狗狗為了報恩每天會主動幫助伯伯執拾攤檔、看家、以至陪伴伯伯的孫女玩耍。



伯伯表示狗狗的性格有時還比兒子聽話和懂性，「就是喊牠拿著甚麼就拿著了，也沒有甚麼訓練！」後來伯伯更表示曾有人欲出10萬元人民幣買下兩隻狗狗，仍遭他拒絕，「前年我連著住了10天醫院，牠們也不吃不喝！這麼忠心不會賣！」



不少網民得知伯伯的善舉後，都不禁稱讚伯伯行為可敬，「老人比很多人都富足。」

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