貪玩金毛犬最討厭洗澡　被放進洗手盆後態度竟180度轉變！？

美國一頭討厭洗澡的金毛尋回犬，竟然一看到廚房洗手盆便會乖乖地任由主人為牠洗澡。原來狗主為了快速為牠洗澡，在牠小時候常把牠放進洗手盆；久而久之，牠就愛上了這種洗澡方法，即使現時重達30公斤也仍然愛擠進洗手盆中。

很多狗狗都不喜歡洗澡，常會想盡辦法逃避主人的「魔掌」，這頭名叫Franklin的金毛尋回犬也不例外。然而，討厭洗澡的牠，卻最愛泡在廚房的洗手盆內。

討厭洗澡的牠，卻最愛泡在廚房的洗手盆內。（Instagram@ franklinsuchagoodboy）

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狗主Anam Rahman指，Franklin最愛在住所附近的公園嬉戲，經常惹得滿身泥沙。但牠卻總是不願踏進浴室洗澡，令Rahman每次都花費不少時間與牠「搏鬥」。

身為律師的Rahman工作十分忙碌，無法每次都騰出時間為Franklin徹底洗澡。在一次偶然下，她決定把Franklin放進廚房的洗手盆內，只快速清洗手腳。當時Franklin體型還小，她指：「（放進洗手盆）令洗澡一事變得方便許多，因為我不用清潔牠整個背部。」

Franklin被放進洗手盆後十分放鬆，臉上甚至會掛著微笑。（Instagram@ franklinsuchagoodboy）

出乎意料地，Franklin被放進洗手盆後卻十分放鬆，臉上甚至會掛著微笑；Rahman推測這是因為家中廚房較開揚，減輕了牠的不安感。

Franklin的體型在轉眼間大了不少，現時重達30公斤。牠彷彿絲毫沒有意識到自己已長大，還是很享受被主人放進洗手盆洗澡的時光。牠巨大的身軀擠在小小的洗手盆，畫面十分逗趣。

有網民質疑Franklin坐進洗手盆的相片是後期加工而成，令Rahman哭笑不得。（Instagram@ franklinsuchagoodboy）

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11月的某天，Rahman把Franklin坐在洗手盆的照片分享至Instagram後，瞬即引來網民熱議。Rahman表示，有網民認為這張相片是後期加工而成，不相信Franklin真的能擠進洗手盆，令她哭笑不得。

狗主Rahman直言飼養金毛尋回犬是她的兒時夢想。（Instagram@ franklinsuchagoodboy）

Rahman直言飼養金毛尋回犬是她的兒時夢想：「我就是那些用完金毛尋回犬日曆後，會把那些金毛圖案剪出來貼在牆上的小孩。金毛真的十分友善及可愛，而Franklin不僅善良和可愛，還有更多討人愛的特質。」