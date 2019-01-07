養狗的10個好處　科學數據告訴你　養狗可降減低心臟病發機會

養狗好處多？只要你有養狗，就能感受得到。已有越來越多科學證據顯示，養狗可以減壓、可以降低血壓水平，亦能令心臟病發機會減低。因此，狗狗除了是人類的好伴侶外，更能改善你的身體情況，令你更健康。

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【1】減少生病次數

養狗可令主人生病機會降低？別以為只是無稽之談，專家都的去做了統計，並發現經常和狗狗相處的人，他們對疾病的抵抗力明顯較強，生病次數大大降低了。不過，專家也有提出，前提是要注意寵物及家裡環境衛生，以防傳染病的發生。

研究指養了狗狗後，人也會健康些。（Getty Images）

【2】過敏機率降低

坊間不斷有傳指養寵物會令小朋友出現過敏，因此不斷有棄養或送養情況出現。但專家研究指出，經常與寵物接觸，能明顯減過敏出現。尤其是1歲以下的嬰兒，多接觸寵物能明顯減少呼吸道感染的發病率，也減少過敏幾率。所以，別再用過敏來作為棄養的理由了。

不少數據也顯示，養狗後過敏情況明顯有改善。而狗狗其實不是過敏原，過敏往往是衛生與營養問題所產生。（Getty Images）

【3】心情會較好

看著家中寵物天真地轉來轉去，其實心情已有所舒緩。縱然自己遇上失意、悲傷想哭泣時，只要狗狗上前挨近，你便會感到有被安撫的感覺。由狗狗帶著笑容搖著尾巴走前的那一刻，相信你的所有不開心，早已煙消雲散。

被狗狗熱情擁吻，當然會有好心情。（Getty Images）

【4】有益心臟健康

已不斷有研究指出，撫摸狗狗能令人心情平伏，更有效降低血壓。而澳洲也有研究顯示，常與狗狗相處能降低人體心跳速率，對健康帶來益處。

狗狗可助降低血壓，心臟病發的機會也大減。（Getty Images）

【5】運動量增加

當你養了狗狗後，沒可能不帶牠出街放狗吧？每天放狗都是相當不錯的運動，偶或和狗狗一起奔跑一少段，亦是很好的帶氧運動，加上和狗狗玩耍、玩拋球遊戲等，都在有意無意間增加了運動量，從而令自己的身體更健康。

經常與狗狗一起散步，運動量增加了，人也更健康。（Getty Images）

【6】加強社交能力

無論你是否外向，當你養了狗狗後，帶著牠去散步時，總會或多或少要主動和其他途人溝通接觸。例如是狗狗吠了一聲，嚇怕了路人，你要上前道歉一番；又或是與其他狗友見面，主人們也會寒喧一番。這些社交溝通，往往帶有正能量，

狗狗往往是話題所在，帶狗狗散步時，令你社交機會大增。（Getty Images）

【7】偵測癌症

已有研究證實，靈敏的狗鼻子，能嗅聞到糖尿病患者在血糖降低時，所產生出的化學物質，並作出吠叫等警告。而近年更指狗狗能嗅聞出癌細胞，現時已有不少狗隻，是專門被訓練成為癌症偵測犬。

近年不少研究指狗狗能偵測到癌細胞，甚至是糖尿病！（Getty Images）

【8】反映性格

除了說養狗的人普遍較外向，喜歡做運動外，亦有指養不同狗種正反映了主人的性格。例如養體型較小的玩賞狗，主人通常都比較聰明；而養工作犬的主人，則大多具良心，喜歡做善事。

養狗的人往往出較外向好動，這個分析正確嗎？（Getty Images）

【9】可以減壓

都市人工作壓力大，每天為生活奔波勞碌已很疲累，幸好回到家後，熱情的狗狗總是飛撲過來，雀躍萬分地露出笑容，所有的生活壓力及煩惱都立即一掃而空！

狗狗如此可愛，能令生活壓力大減。（Getty Images）

【10】看家好幫手

從前的人養狗，最大原因是為了讓狗狗守護財物。雖然現今的寵物犬，未必全都十分稱職。但牠會是個可愛萬分的家人，幫你看家、等你回家。每次回家便可以看到可愛狗狗搖著尾巴歡迎你，是不是非常窩心呢？

狗狗是忠誠的伴侶，牠總是在家中默默等你回家。（Getty Images）

養狗好處何止這些，不過未養過狗狗的人，就可能難以理解了。如果你看到養狗狗有如此多好處後，也希望養一隻的話，在領養前請再三想請楚。養狗狗是件一生一世的事，領養不棄養，而且要做個負責任的主人，牠是你生命中的幾年，而你卻是狗狗的一生。