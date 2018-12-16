霸氣花貓巡視醫科生課室　網民：牠正物色專屬鏟屎官

江蘇南京醫科大學的學生正在上課時，一隻花貓突然闖進課室，並在學生的書桌上走過，行走途中臉上更掛著一副凌厲眼神！ 短片上載至網絡後立即引來不少網民按讚留言，表示貓貓行為相當有氣勢，舉止就像以前學校老師「巡班房」一樣霸氣！

相信不少人兒時的惡夢就是上課「魂遊太空」時，老師講課巡班房發現然後被捉罰站！微博最近瘋傳一段搞笑短片，事緣江蘇南京醫科大學的學生正在聽課時，一隻流浪花貓突然闖進課室，並跳上每一個學生的課桌上，行走期間臉上更擺著一副「霸氣」的樣子，配合氣定神閒的步伐，立即成功震懾本在「發白日夢」的學生們，場面非常搞笑！

短片上載至網絡後立即引來不少網民按讚留言，至今已吸引達381萬人次觀看，不少網民表示貓貓的行為相當可愛淘氣，舉止就像以前少年時代，學校老師經常在課堂裡「巡班房」的情景！網民又抵死為貓貓創作一系列的內心戲，「喵：看看誰沒有在認真聽講」、「喵：下一任鏟屎官就從你們當中選取吧」、「喵：這位拍視頻的同學，下課請到本喵的辦公室來一下」

▼▼▼點撃影片！看貓老師如何巡邏！▼▼▼

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