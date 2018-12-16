癌病末期主人把僅有生活費買狗糧　主人：很不放心牠

俗語有云：「錢能解決的問題，便不是問題。」如果錢不夠呢？台灣有位狗主人早前確診患上大腸癌末期，可惜他平日依靠修維舊電器為生，收入微薄，根本沒辦法好好就醫。不過，令他最擔心的，並非自己的病情，而是家中的愛犬「黑皮」。

狗主人與黑皮感情非常好。（Facebook圖片：高泰泰）

與狗相依為命

上星期，狗狗「黑皮」的生殖器官異常，可惜主人無能力帶牠看醫生，於是市民便代他向義工求助。義工經市民陳述後得知，狗主人是位維修舊電器的技工，在黑皮三個多月時，從收容所領養回家。他跟妻子分居後，與黑皮一直相依為命。

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狗主人租了一家小店，替人維修舊電器維生。（Facebook圖片：高泰泰）

不幸患上大腸癌

他在台灣新北市深坑區租了一家小店，以維修舊電器維持生計。早前，他身體不適到醫院檢驗，發現他不單罹患糖尿病，更患上大腸癌末期。然而，維修生意越來越差，根本賺不了多少錢。即使患上癌症，他亦沒辦法好好就醫。

幸好黑皮只是輕微發炎，並無大礙。（Facebook圖片：高泰泰）

我知道我的日子剩沒多久，但我很不放心牠。

為愛犬甘願捱餓

雖然他的生活拮据，但從不節省黑皮的開支。義工上門了解實況，發現狗主人前一晚替客人維修雪櫃，賺了新台幣800元（約港幣203元）。他擔心日後沒錢買狗糧給黑皮，於是立即花了新台幣500元（約港幣127元）購買狗糧和零食。而剩下的錢，他亦不敢亂花，只捨得買四顆總值新台幣20元（約港幣5元）的水煎包來撐肚子。及後，義工帶黑皮到醫院治療時，狗主人還因不捨而灑下男兒淚。幸好，經檢查後，牠只是稍微發炎，並無其他疾病，稍作治療即可回家跟主人團聚。

黑皮的披毛亮麗，可以看出主人非常愛鍚牠。（Facebook圖片：高泰泰）

熱心網友捐助狗糧

義工把狗主人的情況張貼在網路，旋即獲得不少網友支持，更紛紛在社交平台留言，希望捐物資給他們，例如營養補充品、狗糧。更有網友留言指，「看黑皮黑到發亮的毛，就知道主人真的很疼牠！」