【好消息】穿喉流浪狗邊吞麵邊掉出　送醫救治後終嘗飽感

早前有菲律賓網民上載了一段流浪狗「邊食邊跌麵」的影片到社交平台後，立即引起不少愛狗人士的擔憂和同情。 近日傳來好消息！當地動物保護組織已找到該隻流浪狗，並將牠交由獸醫救治，不少網民得知狗狗獲救消息後都紛紛表示安慰，「希望從此狗狗可以過著好日子」、「喜歡的食物從此都能滑入肚子了！」

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事緣本月初（6日），一名菲律賓男子在街上看到一隻流浪狗狗，正可憐地喝著洗衣皂水，於心不忍之下馬上拿來一點乾淨水給牠喝，又拿來些麵條讓牠充飢，惟男子發現狗狗吃麵時，狗狗竟一邊吃，一邊掉麵。原來牠的喉部有一個大洞：「我看著狗狗吃麵時，看到一些麵條立刻掉了出來！當我仔細一看，喉嚨有一個非常大的傷口。」

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網民John Paolo Santiago Navea早前（12日）近日於社交平台帖文更新流浪狗狗情況，表示毛孩經已送往當地獸醫診所救治，從拍攝影片可見，幾位獸醫為狗狗撿查身體時不停撫摸、安撫著手術桌上不停發抖的狗狗，後來又用消毒棉花擦拭其喉部，獸醫診斷狗狗傷勢後證實，毛孩「頸穿窿」的因由，是由於喉部生了腫瘤，並非被人割喉。

獸醫診斷狗狗傷勢後證實，毛孩「頸穿窿」的因由，是由於喉部生了腫瘤，並非被人割喉。（FB@John Paolo Santiago Navea）

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短片上載至網絡不消10天已有超過471萬點擊，上載者表示雖然今次事件毛孩的傷勢不是人為造成，但仍希望透過短片呼籲大眾停止虐待動物。不少網民看完短片後紛紛大嘆心痛，又有人表示願意領養狗狗回家照顧，「希望從此狗狗可以過著好日子」、「喜歡的食物從此都能滑入肚子了！」