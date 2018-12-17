【萬千星輝】馬德鐘、李佳芯、陳煒、馮盈盈　全部家中都有萌寵

昨天（16日）是電視界一年一度的大日子《萬千星輝頒獎典禮2018》。經過一年默默努力，成績單終於揭開！今屆新鮮出爐的視帝是馬德鐘、視后是李佳芯，雖然他們的得獎感言中沒有提及「牠們」，但其實牠們每日都在家中默默支持主人。

最佳男主角 馬德鐘

2018年新鮮出爐的視帝馬德鐘（Joe），憑藉《跳躍生命線》飾演「麥在田」，成功奪得視帝的寶座。而該劇更勇奪「最佳劇集」一獎。

Joe家裡養了一隻6歲大的金毛尋回犬「Rocky」，牠是Joe在2013年1月從SPCA領養回家的狗狗。Joe的太太不時會上載Rocky的照片到社交平台上，她更指出：「機靈敏捷人見人愛的Rocky，每天給我們家歡笑。」他們一家人亦非常有愛心，不時會出席SPCA舉辦的活動，Joe更是2013年的「動物愛心大使」。

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+ 5 + 4 + 3

最佳女主角 李佳芯

2018年新鮮出爐視后李佳芯（Ali），憑藉《BB來了》飾演「唐恬兒」，成功奪得視后的獎座。Ali近年來的努力，各位觀眾都有目共睹。她在2017年播出的《與諜同謀》首次擔任第一女主角，其後《踩過界》、《誇世代》、《波士早晨》等劇亦演出精彩，今年憑著《BB來了》奪得視后寶座。

Ali家裡養了一隻銀虎班英國短毛貓「Barn」。Ali最初想不到為貓貓改什麼名字，有天她抱著Barn，碰巧身上穿了一條斑紋長褲，而Barn腳上又有相似的虎斑紋，因此取名為「Barn'leg」。後來，就把牠的名字簡化為「Barn」。

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+ 6 + 5 + 4

最受歡迎電視女角色 陳煒

人稱「煒哥」的陳煒，今年憑《宮心計2深宮計》裡飾演的「太平公主」獨得最受歡迎電視女角色的獎項。

她的家裡目前養了四隻貓，牠們都是煒哥在台灣定居時收養的，分別是Rocky、Polly、Charlie、Winnie。黑貓Rocky原本是煒哥住處附近的流浪貓，因為牠不停地喵喵叫，所以煒哥便帶了些貓糧餵牠，沒想到Rocky竟然一直跟在她身後，於是她便收養了牠。而其他貓貓都是煒哥收養回來的。

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+ 12 + 11 + 10

飛躍進步女藝員：馮盈盈

飛躍進步女藝員 馮盈盈

飛躍進步女藝員由馮盈盈（Crystal）獲得。Crystal在2016年奪得香港小姐冠軍寶座後，開始積極在娛樂圈發展，今年除了參與資訊性綜藝節目《學是學非》、《後生仔傾吓偈》，還參與劇集《果欄中的江湖大嫂》。

Crystal家裡養了一隻約瑟爹利「波子」，之前她還帶了波子上節目《後生仔傾吓偈》，以「身邊總有個寵物奴」為題，分享跟波子的日常生活事。更指出，已經把波子當成自己的寶寶，平日經常會跟波子親吻。當主持人之一的陸浩明問及：「能否接受另一半錫完寵物再鍚你」，Crystal亦表示贊成。

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