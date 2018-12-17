遭黑熊突襲拖入草叢留70米血路　英勇芝娃娃捨身護主

賓夕凡尼亞州51歲女婦梅琳達（Melinda LeBarron）上星期初與愛犬外出散步期間，突然遭到黑熊從後襲擊並拖行至叢林，地上更留下數條70米長的血痕！幸好她養的吉娃娃在危急關頭撲上前狂咬黑熊，成功分散其注意力，好讓Melinda能趁機逃脫撿回一命！

Melinda上星期初（12日）晚上6時帶著愛犬「熊熊」外出散步時，半路上狗狗突然激動狂吠，正當要回頭查探究竟時，一頭大黑熊突然從後飛撲，並將她拖進叢林之中。

據當地媒體指，Melinda上星期初（12日）晚上6時帶著愛犬「熊熊」外出散步時，半路上狗狗突然激動狂吠，正當要回頭查探究竟時，一頭大黑熊突然從後飛撲，並將她拖進叢林之中，現場更留下數條70米長的血痕！身在一旁的熊熊見到主人有危險，立即不顧自己的體型差距，衝上前狂咬黑熊，成功轉移黑熊注意力，讓主人能夠趁機逃跑求救。

英勇的「熊熊」在與黑熊打鬥中被咬了幾口，胸骨、肋骨都被咬至碎裂，幸得獸醫急救後，身體情況經已穩定。（Go Fund Me）

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狗狗被咬碎胸骨肋骨

幸得愛犬協助轉移視線，Melinda才能逃出生天，後來她被送抵醫院後，醫生表示Melinda全身呈多處撕裂傷痕及骨折，經搶救後撿回一命，但由於傷勢嚴重需要住院觀察。而英勇的熊熊則在打鬥中被黑熊咬了幾口，胸骨、肋骨都被咬至碎裂，幸好經過獸醫急救後，身體情況經已穩定。

由於Melinda傷勢嚴重，需要再接受多次手術來協助康復，因此其家人早前亦有於募款網站「Go Fund Me」開設了帳戶，希望透過平台籌得大眾捐款用以支付醫療費用。（網上截圖）

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由於Melinda傷勢嚴重，需要再接受多次手術來協助康復，因此其家人早前亦有於募款網站「Go Fund Me」開設了帳戶，希望透過平台籌得大眾捐款用以支付醫療費用。不少網友得悉事情後都紛紛募捐，又於募款頁面留言為她加油及稱讚小狗，「妳真幸運！有這隻小英雄狗的保護！」