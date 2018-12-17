養貓一年即產生抗體　男貓奴創過敏症獨門療法

早前（12月13日），台灣網友林鴨比在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上，分享了一款貓袋，推薦給「吸貓成癮症」的貓奴購買，並上載一段男友吸貓影片，更揭開他獨創的過敏症療法。

影片裡林鴨比的男朋友一面享受地吸貓。（影片截圖）

台灣網友林鴨比在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上，分享了一款貓袋，它的特色是貓貓可以從頂部露出頭來，她指出：「如果你有吸貓成癮症，那你就會需要這個包，讓你邊騎車邊吸貓。」更上載一段男友吸貓的片段，片中人非常溺愛貓咪，把牠一吸再吸。

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他照愛吸貓，原來一年前他極抗拒貓。（Facebook圖片：林鴨比）

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她補充，男友的過敏症因吸貓而痊癒，「男友本身從小塵蟎、毛髮過敏了24年，自從跟我家的貓一起生活一年後，過敏就被貓咪治癒全好了。」她男友最初因過敏而不喜歡跟貓玩，經過一年相處後，他體內開始有「抗體」，跟貓的感情也越來越好。

不單要吸貓，還要摸貓。（Facebook圖片：林鴨比）

林鴨比的男友當警察，壓力非常大，她指出，「現在有時工作壓力大也會靠吸貓來治療。」現在他已經變成一位貓奴，有時候還會把貓抱在身上，讓貓的氣味沾在身上，「說是要帶牠的味道一起上班，連被同事笑說全身貓毛也無所謂。」她指男友和貓貓的感情好到她自己都會吃醋。

林鴨比的男朋友是警察，當他工作壓力大時，便會想抱貓吸貓。（Facebook圖片：林鴨比）

林鴨比男友創的這種過敏症療法，引起不少網民注意：「養貓之後，過敏好了8成，現在幾乎不常過敏了。」、「我也是養兩週後就有抗體。」難怪林鴨比也寫上「貓咪有益身心靈健康，養貓的小孩不會學壞，請多多支持貓貓征服地球」的字句。