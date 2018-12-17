貓貓生無可戀被舔毛　獸醫指「霸王硬上弓」可能患焦慮症

近日，網上熱傳一段貓貓的影片，內容看似是一隻貓貓努力為同伴清潔身體，結果因為同伴露出生無可戀的表情，博得網友們大笑。歡笑背後，貓貓主人也要留意，因為有本地獸醫指，「霸王硬上弓」的貓貓有機會是患上焦慮症，主人應密切留意其狀況，有需要時帶牠求醫。

貓貓的樣子好像生無可戀。（影片截圖）

近日，Facebook有一段貓影片被網友瘋傳，內容是貓貓舔毛的情況。影片全程拍攝著一隻藍色英國短毛貓，落地力為另一隻忌廉色英國短毛貓舔毛。為什麼如此日常的舉動會惹來網民熱烈地討論呢？全因為片中的被舔的貓貓一臉生無可戀。

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講咗幾多次，唔好再纏住我 網友惡搞對白

影片在網路上瘋傳，有網友形容牠有著一張「厭世臉」、「死眼神」、「眼神已死」，更有網友為牠們配上讀白：「你得到我的身體，也得不到我的心」、「不要一直偷舔我的腳」、「放棄吧」。真令人好奇貓貓平日的樣子，是不是都一樣生無可戀？

貓貓已經不懂得怎麼反應。（影片截圖）

為何貓貓會「霸王硬上弓」？

香港愛護動物協會動物福利副總監候安娜向《香港01》解釋，片中貓隻行為有別於一般貓貓舔毛。異常行為背後的原因有幾個，包括可能是本能反應，該貓貓亦可能是感到放鬆，因此可能出現啜或搓的行為。

她續指，貓貓如受壓或患焦慮症，也可能出現該行為。除精神上，如果貓貓有牙痛都有可能出現該異常行為。候安娜指，有關行為雖然不正常，但在貓貓界常見，建議主人密切留意，如情況無改善，盡快帶牠求醫。