與坐輪椅主人100%出席大學課程　金毛獲頒榮譽文憑　表揚無私奉獻

畢業季又到，美國一所大學裡，來了一個很特別的畢業生，就是一隻金毛尋回犬。牠與需要坐輪椅的主人一起上台，並獲頒榮譽文憑。

Griffin出席畢業典禮，並獲頒榮譽文憑作表揚。（Steve Jacobs）

在美國紐約州Albany的Clarkson University裡，有一位學生在每天上課時，都會與一隻金毛尋回犬一起出席，她就是Brittany Hawley與服務犬Griffin。而12月15日時，Hawley獲Clarkson University頒職業治療碩士學位那天，常伴左右的Griffin，也獲得自己的榮譽文憑。

Griffin有100%出席率，相當勤奮又好學。（Steve Jacobs）

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課堂100%出席率

「從開學的第一天起，便是Griffin一直在協助我，牠為我付出了一切，直到今天畢業，也從沒疏懶過。」Brittany Hawley說。紐約州Potsdam的學校董事會，認為應高度表揚這隻4歲的金毛尋回犬Griffin，要為牠「非凡的努力、堅定的承諾，以及無私的奉獻，讓學生得到幸福」表示敬意，因此頒出這榮譽文憑。

Hawley擁著Griffin狂吻，她們都畢業了！（Steve Jacobs）

協助生活與舒緩情緒

住在美國North Carolina的Wilson市，25歲的Brittany Hawley本身患有慢性疼痛，因此需要長期坐輪椅。而服務犬Griffin，則會協助Hawley生活上的瑣事，簡單如將手提電話遞上、幫忙開門、開燈等。當Hawley用激光指示器射向物件時，Griffin也會乖乖地將物件帶到Hawley跟前。更重要的是，Griffin會時刻伴在Hawley身邊，為Hawley在接受治療時的疼痛帶來舒緩，也大大減輕了焦慮與抑鬱的情緒。

這是Griffin應得的，牠除了在日常生活上協助Hawley外，更令她心靈得到慰藉。（Steve Jacobs）

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Hawley是通過paws4prisons這機構得到Griffin的，這機構會安排監獄裡的囚犯培訓服務犬，訓練完成後，再將犬隻分配給有需要的人。「當時有好幾隻狗狗可給我選擇，但有些狗狗很害怕輪椅，而Griffin是獨特的，牠主動跳到我的膝蓋上，並舔我的臉。」Hawley說。

paws4prisons會與多個懲教中心合作，培訓出聽話的服務犬。（網上截圖）

Hawley與Griffin在實習期間，一直在North Carolina的Fort Bragg工作，幫助有行動障礙或心理障礙的士兵復康。Hawley指撫摸狗狗有助改善病人的焦慮情緒，亦能推動病人增加活動範圍。「每當病人來到時，我會愉快地告訴病人，『今天的治療師是Hawley與Griffin。』，而每次我在申請安排工作時，一定要求與Griffin在一起。沒有牠，我根本沒法參與任何活動。我早已習慣有牠在身邊的生活。」Hawley說。