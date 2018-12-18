跛腳狗拒檢查　暖男獸醫化身大灰鼠　瞬間溶化狗心靈

早前，美國一家獸醫診所遇上了一位特別的「病人」，由於牠的情況特別，醫生無法正常為牠做檢查，最後他只好洗出殺手鐧，穿上灰鼠衣服，讓狗狗乖乖就範。

獸醫穿上大灰鼠衣服便可以抱著狗狗。（Facebook圖片：Davies Veterinary Specialists）

早前，斑點狗Rupert的後腳因不良於行，於是被主人Sonya Schiff帶到Davies Veterinary Specialists獸醫診所接受檢查。可惜Rupert不喜歡被陌生人觸碰，所以當骨科醫生的Mike Farrell為牠檢查時，牠馬上便吠他，並想攻擊他，就連Sonya都束手無策。

相關文章：柴柴創破解迷宮大法 網民：咇咇！你犯規了

在穿上灰鼠衣服前，狗狗狂吠他，不讓他靠近。（Facebook圖片：Davies Veterinary Specialists）

「幾年前，當我收養Rupert時，牠有很強的攻擊性，我認為跟牠過去痛苦的經歷有關。我花了一年時間，才能慢慢跟牠建立關係。」Sonya指出，Rupert有一點分離焦慮的情況，只要她不在Rupert身邊，牠便會感到強烈的不安。

大概因為衣服有牠熟悉的氣味吧？獸醫穿上它，狗狗的態度便180度改變了。（Facebook圖片：Davies Veterinary Specialists）

Sonya想到Rupert很喜歡睡在一件灰鼠造型的連體服裝上，所以建議Mike穿上那件衣服，再為Rupert做檢查。結果，當Mike穿上這件灰鼠衣服後，牠竟然任由Mike觸碰。他表示，為了保持醫院潔淨無菌，通常不允許放置狗隻熟悉的用品，「不過這件衣服可以令Rupert感到安心，所以能特別處理。」

獸醫還陪牠帶上頭罩。（Facebook圖片：Davies Veterinary Specialists）

大概因為衣服上有Rupert熟悉的氣味，令牠感到安心，所以樂意接受Mike的檢查。經檢查後，Mike發現Rupert有髖關節發育不良的情況，而十字韌帶亦有點問題，需要做手術，所以Mike便穿上灰鼠衣服，為Rupert做手術。手術過程非常順利，Rupert亦恢復得很好，Mike更穿著灰鼠衣，帶著牠一起外出散步，在衣服的驅使下，一人一狗漸漸成為老友。