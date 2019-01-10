【寵物護理】咪亂帶愛寵捐血！寵物捐、輸血七大迷思你要知

或許你曾經捐過血，但你知道捐血後的那些血會怎麼處理嗎？你可以不知道，但是對於寵物的捐血、輸血，你不能不知道！坊間有許多說法，狗狗第一次捐血不會產生排斥、狗狗有一百多種血型等等，究竟哪些是人云亦云，哪些才是正確資訊呢？華中動物醫院院長劉懿澍來替大家解答疑惑。

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1. 狗狗第一次輸血不會排斥所以不需要配對？

錯！

必須完成血型檢測及配對試驗通過才可以進行輸血，因為如果輸了不同血型的血，還是有可能造成身體的免疫反應，在輸血3-4天後開始產生抗體，造成紅血球壽命縮短，輕則增加肝腎負擔、重則致命！因為這個錯誤觀念，台灣不知道有多少狗因此而枉死，即使到現在依然是如此。

2. 輸血就是單純輸全血？

錯！

血液製品其實有相當多種類，把血抽出來後稱為「全血」，而經過離心處理後可以分成不同的「成分血」，例如純化紅血球(PRBC)、新鮮冷凍血漿(FFP)或是富含血小板血漿(PRP)或富含血小板的纖維蛋白(PRF)，最好依據需求輸不同成分的血，某些情況輸全血反而會造成病患的循環負擔。

例如開刀時輸全血；因血液寄生蟲引起的貧血則只需要輸純化紅血球(PRBC)。而富含血小板的血漿(PRP)主要使用在因寄生蟲或自體免疫而產生缺乏血小板的病患；富含血小板的纖維蛋白(PRF) 具有生長因子成分，適合用於修復外科傷口。



3. 有人說狗狗血型分8種、13種，甚至有人說上百種，究竟分幾種？

沒有定論，要說是幾種都行。

目前狗的血型是以紅血球上的表面抗原來做為分類依據，簡稱為DEA。以此來區分的話，狗的血型可以分成DEA1,3,4,5,7及Dal六種。（有資料會分DEA1.1、1.2等等，不過目前美國血庫協會把這類統稱為DEA1）

另外，貓咪的血型也是以紅血球上的表面抗原來做為分類依據，簡稱為FEA，只是目前大家都以AB系統來分類。目前貓的血型可以分成A,B,AB及Mik四種。有趣的是，根據統計，台灣99%的貓幾乎都是A型，其他血型的貓較少見。



寵物驗血用的血型卡可在2-3分鐘內檢測出寵物的血型是陽性或陰性。（何宜／台灣動物新聞網）

4. 為什麼到寵物醫院做血型檢測的費用這麼貴？

因為進口廠商的進價成本高。

目前市場上的定價大約從1000~1500元不等。現在狗的血型檢測是由一種叫血型卡的檢測試劑來測。雖然狗的血型有6種，但商品化的血型卡只能檢測抗原性最強的DEA1這一型，其他必須靠配對試驗來篩檢。

貓則是可以檢測A,B,AB這三種血型。



5. 測了血型之後，就可以直接捐血了嗎？

不行！

測血型後還需要進行配對試驗，分成主試驗及副試驗。輸全血的話需要主副試驗都做，如果是純化紅血球(沒有血漿)就只需要作主試驗。

主試驗目的：看受血者的免疫系統會不會排斥捐血者的紅血球

副試驗目的：看捐血者的血漿抗體會不會攻擊受血者的紅血球

如果兩者試驗結果都沒有出現凝集反應，代表血液是吻合的，才可輸血。



（何宜／台灣動物新聞網）

6. 捐血要注意什麼？

需符合捐血條件，並注意捐血時間間隔！

捐血的條件為：一歲以上、八歲以下、無重大疾病病史、每年按時接種疫苗、每月按時預防心絲蟲、跳蚤、壁蝨，且未曾輸過血。

捐血時間間隔：文獻上是以每個月一次為限，本院執行標準是3個月一次，除非緊急狀況，又無其他血源可替代情形下，離上次捐血時間超過一個月可以執行。



7. 輸血時又需要注意什麼？

一定要完成血檢及配對試驗，過程中要做好監控。

輸血前別吃東西，避免輸血時產生嘔吐。獸醫師需隨時監控狗貓生理狀況，例如有無低血壓、過敏性休克或溫度下降、發燒、呼吸困難等狀況發生。



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【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：狗貓捐&輸血迷思 破解版】