【貓奴注意】貓貓對室溫好敏感　香港日暖夜涼易生病

貓星人怕凍這件事，深信每一位奴才也十分明暸。

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貓星人的祖先是來自沙漠，怕凍應該是理所當然吧！實情上，縱使貓星人的祖先是來自沙漠，牠們亦害怕城市高溫和潮濕夏天，因為沙漠的熱對比起城市的較為乾燥，所以正確來說說貓星人怕凍，同時亦害怕高溫和潮濕。（其實和我們人類一樣，只要不過熱和過冷，就能讓貓星人感覺舒適）

貓星人可在氣溫18至29度和相對濕度40%至70%的條件下正常生活，但最合適生活的氣溫為20至26度，最適相對濕度為50%！

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貓咪的正常體溫較人類高，介於38度至39度之間，如果貓咪的肛門溫度達到39.3度，就代表貓咪感覺「有點熱了」，一旦體溫飆高到39.8度以上，就表示中暑了。

貓的正常溫度介乎38-39度（Getty Images）

不過，貓星人的生命力和適應力是十分頑強，到了天氣寒冷的時候，貓星人會儲存脂肪，並換上保溫和柔軟而且有點蓬鬆貓毛。而貓星人換毛期為一年兩次，春天和秋天就是他們的換毛期，故此我們會發現到某個季節時他們會經常掉毛，並且令奴才清理得很苦。

結論，貓星人其實很容易適應不同的天氣，和十分擅長找出令自己的舒適的環境，因此我們在冬天時經常見到貓星人跑到被窩和暖爐取暖的情景。

貓感動凍會自己走到暖爐邊取暖（Getty Images）

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可是，尤其是在香港這種日間暖夜間冷的冬天，一不留神的話貓星人很容易因體溫過低而生病。因此就算貓星人很容易適應不同的天氣，但作為貓奴的我們也需要時刻注意天氣的轉變。

撰文：喵瘋人 世間上無人完美，有一半懂寫作但拍照會手震，是一位作家，有一半懂拍照但寫作會頭痛，是一位當了十年的專業寵物保姆，所以筆者是二人合為一人的『喵瘋人』！

【編按：文章標題為編輯所擬，原題為「貓星人為什麼會怕凍？他們怕熱嗎？​」。】

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