HMV商標藏忠犬故事　留聲機加狗仔嘜背後有意思

連鎖唱片店HMV日前宣布清盤，結束在香港經營25年的業務。除「音樂發燒友」外，大多數人提起HMV時第一時間都只會聯想到它的標誌。HMV明明是唱片店，為何標誌上會出現狗狗？

連鎖唱片店HMV標誌上的狗狗雖然與唱片無關，卻與HMV的名字有莫大關連。HMV的名稱全寫其實是「His Master’s Voice」，紀念了該狗狗及其主人的故事。

相信大多數人都對這個標誌不陌生。（資料圖片）

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該狗狗原本是流浪狗，直到1884年的某天遇上了一位好心人Mark Henry Barraud。Barraud帶狗狗回家後，發現牠有個莫名地喜歡咬別人的褲腳，於是便把牠取名為「Nipper」，意思是「輕咬」。

Barraud在3年後離世，其畫家弟弟Francis遂收養了Nipper。Francis發現Nipper總是一臉專注地坐在留聲機前，他起初大感不解。後來，他發現哥哥Barraud生前曾把自己的聲音用留聲機錄下，Nipper因聽到前主人的聲音而坐下細心傾聽。

Francis因被Nipper忠心的行為所感動，便將這個畫面畫下來以悼念牠。（網上圖片）

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其後的8年，Nipper經常守在這留聲機前，場面令人動容。直至1895年，Nipper亦與世長辭。本身是畫家的Francis被Nipper忠心的行為所感動，便將這個畫面畫下來以悼念牠。Francis原本想把畫作賣給該部留聲機的生產公司作商標，但該公司卻以「狗不會聽留聲機」為由拒絕他的提議。

Francis因被Nipper忠心的行為所感動，便將這個畫面畫下來以悼念牠。（網上圖片）

後來，HMV的母公司Berliner Gramophone與Francis接洽，提出如果能把畫中的留聲機改為他們有售的留聲機型號便向他買下該畫版權。於是Francis便修改畫作，將其售予Berliner Gramophone。

Berliner Gramophone買下版權後，成立了一家唱片店，該畫亦順理成章成為品牌標誌。「HMV」的原名為「His Late Master's Voice」，但後來因名字太傷感才去掉「Late」一詞，改為「HMV」。