【賣樓救狗】紀媽媽花光積蓄養逾百浪浪　新狗場缺資金被迫停工

喜歡狗狗的人，不會介意自己食得不好，但就擔心狗狗沒有安樂窩。 位於台中的紀媽狗園，近日因市區重建，急需資金去搬遷並建設新狗場。紀媽媽一人餵飼過百浪浪，還要照顧重病丈夫，已很吃力，但她仍堅持不肯放棄，只是想狗狗有一個家。

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紀媽媽每日照顧過百浪浪起居，但她從沒怨言。（紀媽狗園@facebook）

台中一所狗場，由於都市重建關係，沒法在原地址續租，而新狗場則因為資金不足而被逼停工。過百條生命，恐將無家可歸。園主紀媽媽希望有心人能出錢幫忙，讓狗狗能順利過度到新家。

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浪浪數量多，紀媽媽朝5晚11，才能將狗園打理好。（紀媽狗園@facebook）

～點擊圖片看紀媽媽狗園實況～

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獨力撐狗場 賣房子花盡積蓄

紀媽媽是狗場場主，這個狗場在台中的烏日，成立至今已有20多年，一直由紀媽媽獨力去支撐。她每天早上5時便起床為狗園裡的狗隻打點，然後又要外出餵飼流浪狗。清潔狗寮也很花時間，還要照顧重病沒法行走的丈夫。每天朝5晚11，就是為了養狗狗們能有一個安樂的家。

與其他機構合作，也有義賣活動。（紀媽狗園@facebook）

為了維持狗園運作，這些年來，她已把3棟房子賣掉，投入過千萬台幣的積蓄，就只希望狗狗不用日曬雨淋，可以安頓下來。儘管家人都勸她不要再繼續養下去，但紀媽媽認為這是對狗狗的責任，不肯輕言放棄。

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2016年時，第三狗寮搭建也是透過籌款完成。（紀媽狗園@facebook）

～點擊影片看紀媽媽如何支撐狗場～

幸好得到熱心義工幫忙，狗場總算順利運作，但由於市區重建關係，原址不能續租，新狗場需要龐大資金去建設與搬遷，這令紀媽媽極為苦惱。由於經費短缺，現時已暫時停工，為讓園裡近百隻浪浪有安樂窩，紀媽媽衷心希望有更多有心人捐款，為新狗場打下穩固的地基。

網上籌款募資

紀媽狗園正舉行募資計畫，就算身在香港的大家，也能透過信用卡捐款給紀媽狗園。籌款目標分4個階段，第1階段目標設定為25萬台幣，希望能先把地整好、鋪好水泥，現已差不多達標。但離最終目標，還差很遠。