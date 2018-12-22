【帶寵物上班】這公司聘專人照顧員工貓狗　遛狗、剷屎一應俱全

上海一家公司裡為甚麼出現這麼多貓狗！？原來該公司為了方便員工，不僅鼓勵員工帶寵物上班，該公司還特意招募專人照顧一眾毛孩，不少員工都表示能與愛寵一同上班是無比的德政，有員工甚至表示當初就是衝著這點來上班了，認為這能減輕他們的工作壓力，提高效率！

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上海閔行區一家企業發現員工上班時經常會掛念家中的愛寵，因此實施一項德政，就是鼓勵員工帶寵物上班！除此以外，企業還特意招募專人照顧這群毛孩！不少員工都表示可與愛寵一同上班，整個部門立即士氣大增，有員工甚至表示，當初是因為這原因才來上班，認為此德政不但能減輕他們的壓力，還提升他們工作效率！

（影片截圖）

寵物專員：很享受照顧小動物

受聘該公司的寵物專員表示，因為喜歡貓狗，再加上熟悉照顧動物，因此決定接下這工作：「比如說狗的話可能都要定期溜，一天的話最少要溜2至3次；貓貓的話每天都幫牠們鏟貓砂，夏天的話一段一周帶牠們洗一次澡，我真的很享受照顧小動物！」

不少網民得知此公司職員能帶狗狗一起上班後，都紛紛表示羨慕，「真想成為他們的一份子」、「若我狗狗可陪我上班工作效率定必倍增」、「我願減薪金換毛孩相處時間」、「狗狗還要有專人照顧」、「何時再有公開招募」、「貓貓從此看著主人被上司奴役～」

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