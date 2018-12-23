蕭敬騰家住八層豪宅　從不帶狗散步　背後原因令人心酸

早前，台灣歌手蕭敬騰到參與內地節目《今晚九點見》，邀請主持人到家中作客，讓其價值2億台幣的豪宅曝光。他在節目裡，更分享與家裡10隻貓狗的相處經歷，當主持人問及他會不會帶狗散步，他竟然說不會，而其後的原因更令人感動。

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蕭敬騰視貓狗如子女。（《今晚九點見》節目截圖）

蕭敬騰家裡養了六隻狗、四隻貓，主持人華少問他回家還會陪牠們玩嗎？他語氣非常肯定地說：「當然了，每天都要陪。全部都跟我睡。」不過當華少問他，平日會不會帶狗散步，他卻指出，「我不遛，我前後院牠們都知道，因為牠們都是流浪狗，基本上到馬路上會很緊張。」幸好，他家裡有3.5萬呎，即使他不帶狗外出散步，也有足夠的運動空間。

每隻貓狗都有牠們的來歷。（《今晚九點見》節目截圖）

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所有貓狗都是蕭敬騰領養回來的，牠們每一隻背後都有可憐的過去，他以其中一隻狗狗舉例，「每一個都在比可憐，這個聲帶被剪掉，所以它叫沒有聲音。牠是當時在狗場的時候，那個壞醫生，就把牠那聲帶剪掉。」

這隻狗狗更從紹興帶回台北。（《今晚九點見》節目截圖）

主持人華少問他，還會繼續領養嗎？不過，蕭敬騰回應指，「目前不會了。我給10個小朋友，牠們這樣子的愛，跟這樣子的空間，我覺得目前可以。如果未來有更大的環境，我可以繼續。」