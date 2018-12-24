三腳狗「肉丸」遭捕獸器夾斷腿死忍痛楚　義工：明明很痛卻安撫我

台中新社營區一隻浪浪「肉丸」一年前曾遭捕獸器夾斷腿，豈料一年後牠再次誤踩「地雷」，義工得知愛犬受傷消息後，立即趕至現場並開車載毛孩到獸醫院。不少網民得知狗狗被捕獸夾弄傷後紛紛表示憤怒，並譴責施放者的惡行。

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艾莉表示「肉丸」即使身受重傷，但依然表現得相當忍耐，坐車時非常安靜，還試圖撒嬌安撫她的傷心情緒。（FB@艾莉）

義工艾莉憶述肉丸受傷的情況，「當時狗狗腳部鮮血直流，整個腫脹變形，當時我心想『該不會又要截肢了吧』，真是嚇壞我了」，肉丸即使身受重傷，仍然表現得相當忍耐，坐車時非常安靜，還試圖撒嬌安撫姐姐傷心的情緒，好讓她沒那麼擔心，「明明就很痛，還想跟我撒嬌，那種溫柔的眼神讓人心疼。」艾莉哽咽表示。

「肉丸」一年前曾遭捕獸夾斷腿，豈料一年後牠再次誤踩，不少網民得知狗狗被捕獸夾弄傷後紛紛表示憤怒，並譴責施放者的惡行。（FB@艾莉）

▼▼▼點撃圖片！看狗狗傷勢！▼▼▼

肉丸出院後將再次面臨無家可歸

肉丸之後於動物醫院治療1個月，幸好傷口經已逐漸好轉，不用截肢。艾莉表示，狗狗住院期間相當忍耐合作，「通常住這醫院這麼久一定會煩躁，可是牠卻沒有！連醫生跟護士都很稱讚肉丸，說牠這一個月不吵不鬧，在醫院乖乖接受治療。」

不過狗狗出院後又要準備面對無人照顧的困境，過著一餐沒一餐日子，艾莉表示非常希望有善心人可以給毛孩一個家，「在營區這邊有人喜歡牠、有人不喜歡牠，並不是所有人都會善待動物，而且山上總有一堆非常恐怖的陷阱，這傻孩子也不知道什麼時候又會出事...」

艾莉表示狗狗住院期間相當忍耐合作，醫生跟護士都很不停稱讚狗狗，說牠這一個月不吵不鬧，在醫院非常乖乖地接受治療。（FB@艾莉）

網民怒轟施暴者行為

台灣政府早前已明文規定民眾「禁用捕獸夾」，根據動物保護法第6條：任何人不得傷害動物，野生動物保育法第19條也規定禁止使用陷阱捕獵野生動物，違反最高可處5年以下有期徒刑，以及罰款1百萬元以下罰款。



不少網民得知狗狗被捕獸器夾傷後紛紛表示憤怒，並譴責施放者的惡行，「放置捕獸器的人準備下地獄吧」、「希望狗狗能找到一個家」、「拜託大家幫幫忙救救狗狗！」