英勇狗狗力抗持槍惡賊　捨命護主挨三槍為警方拖延時間

今年2月18日美國發生一則持槍爆竊的案件，幸得狗狗英勇護主與賊人糾纏拖延時間，讓警方能及時趕到，主人才幸免於難。

狗狗Rex英勇救主人Javier一度成美國熱話。（新聞圖片）

兩賊持槍入屋爆竊



16歲的事主Javier Cadena就讀遙距授課學校，平日獨個在家學習，家中飼養著名為Rex的德國牧羊犬，令他學習時不感寂寞。



可是於今年2月18日，如常地學習的Javier突然聽日門鈴響起，從窗偷看到有兩位可疑男子站在家門前...



點擊影片觀看案件重演

休養6個月痊癒



日本節目《超かわいい映像連発！どうぶつピース！！》於12月8日到美國華盛頓州探訪Javier，Rex亦生龍活虎地迎接他們。



Javier表示幸好三發子彈都沒打中Rex的要害，手術後1星期就能馬上出院，花了半年時間痊癒，現時踏入3歲的Rex已能繼續四處奔跳。



點擊圖片了解Rex事後轉變

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Rex真的很了不起！幸好牠能安全渡過難關呢！

若想了解更多Rex的近況，可到Rex的Facebook專頁「Rex The Hero Dog」查看。

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