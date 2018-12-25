忠犬疑遭棄養　苦守巴士站半年等主人　聖誕前終獲義工接回家

俄羅斯一隻忠犬，6個月前出現在巴士站後，便一直徘徊不肯離開。但近日氣溫已是零下30度，村民擔心狗狗安全，幸好有熱心義工開車250英里，在聖誕節前夕將狗狗帶回家，總算讓狗狗能過一個溫暖的聖誕節。

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在俄羅斯西伯利亞的Mametkino村附近，6個月前出現了一隻混種狗狗，牠被遺棄在巴士站旁。縱然半年已過，但牠仍寸步不肯離去，即使現在已大雪紛飛。據當地村民表示，這些日子以來，狗狗就這樣一直盯著公路，當看到灰色車輛經過時，就會異常興奮。

八公（Hachiko）就這樣在雪地裡，呆等著主人回來。（Nastoyashee Vremya / The Siberian）

對主人念念不忘

住在Mametkino村的Sabyrgali Baysagurov表示：「我猜測這隻忠犬的主人，是開著灰色私家車的。因此每當有灰色車經過時，牠便以為主人回來接牠回家。牠甚至會追著灰色車輛！我記得第一次注意到這隻狗狗時，已是6個月前的事，當時這裡是夏天還很溫暖。但這幾周，西伯利亞的氣溫已降至攝氏零下30度，雖然我們有為這狗狗留下些食物，但還是很擔心牠的安危。」

~點按圖片看這俄羅斯忠犬八公的新生活~

狗狗在巴士站旁徘徊，怎樣也不肯離開。（Nastoyashee Vremya / The Siberian）

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「我們見牠堅持要守候主人回來，便將牠命名為「八公（Hachiko）」，這個在日本著名忠犬的名字。這幾個月裡，我們曾嘗試將八公帶回家，但牠就是不願意跟著我們。結果我和其他村民，只有每天將食物放到巴士站旁。前幾個月，我們更為這八公提供了一個狗窩，但這狗狗還是喜歡睡在草地上，然後一直看著公路上的車輛。」Baysagurov對八公的忠誠表示敬服。

狗狗就這樣盯著公路，希望主人回來將牠接走。（Nastoyashee Vremya / The Siberian）

幸好，經媒體報道八公的消息後，便有不少熱心義工前來，希望可以救走八公。因為俄羅斯戶外的氣溫實在很低，狗狗隨時可能會凍死。最終有一隊義工，從250英里駕車過來，並成功將八公帶回家。

由夏天到冬天，半年時間還在等主人出現。（Nastoyashee Vremya / The Siberian）

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聖誕節前覓得新家

「我們看到消息後，第二天便前來希望將八公救走。但牠不信任我們，每當我們想走近時，牠便顯得很警戒。幸好經過不斷嘗試，和八公玩了些小遊戲後，牠終於慢慢放低警戒。我們的義工Irina，用毛毯放到狗狗身上，令牠不再感到寒冷。而這舉動亦終於打動了八公的心。」其中一名義工Alexey說。

義工團隊駕車250英里，來到這裡將八公救走。（Nastoyashee Vremya / The Siberian）

而義工Irina表示：「我真的很佩服這隻狗，牠是如此的忠誠！」現在，八公已來到義工Irina的家，並與聖伯納犬Beethoven和一隻貓咪Ivan一起生活。在聖誕節前夕，這隻俄羅斯忠犬終於覓得新家，而且看起來十分高興呢！