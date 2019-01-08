芝娃娃天生愛亂吠？3招教你讓牠冷靜下來

大家對芝娃娃的印象是什麼呢？可能就是牠那尖銳、嘹亮的吠叫聲吧！ 事實上狗狗或多或少會有吠叫的問題，只不過芝娃娃天生的叫聲特別吵耳，令人印象深刻。其實只要了解吠叫原因，加以管束，便能令芝娃娃亂吠的問題有所改善。

→→→點擊購買寵物節2019門票←←← （只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

你有聽過芝娃娃的叫聲嗎？那種尖銳宏亮，不是人人都受得了。（Getty Images）

芝娃娃喜歡吠叫，這點相信不容置疑。那種尖銳、宏亮的叫聲，令很多人印象深刻。不少人也覺得這吠叫很擾人，甚至帶點討厭。其實狗狗吠叫，背後一定是有原因，只要對症下藥，就能大大減輕芝娃娃吠叫的問題。

更多寵物文章：【冬天貓咪保暖攻略 曬太陽竟是首要方法？！】

應理解狗狗吠叫背後的原因，這才是合資格的寵主。（Getty Images）

更多寵物文章：【狗狗撒尿時把腿抬得愈高 社交手段愈高明】

【1】理解吠叫原因

對狗狗來說，沒有所謂亂吠這回事，吠叫背後一定有用意，只是人類不了解而有所誤會。

攻擊：當芝娃娃面對討厭的狗，或心情不佳，將要作出攻擊前，便會發出吠叫聲作警告。

要求：狗狗有話要說，吠叫是自然反應。當芝娃娃肚餓了，想要找朋友玩，或是對主人有所要求時，便希望透過吠叫引起主人注意。

不安：大家都可留意到，芝娃娃體型特別嬌小，因此牠很容易出現不安的情況，例如遇到比自己大的狗狗、突然出現巨響，吠叫是即時反應。

防衛：狗狗基於本能，在遇上危險時為了保護自己和主人，都會作出吠叫，同時這亦是狗狗在家中地位的表現。

疼痛：在感受到痛楚時作出吠叫，這是理所當然的事。如果你在觸摸芝娃娃身體時，牠發出吠叫聲，便有可能是身體受傷了。

脅迫：狗狗吠叫是要威嚇對方，一般可再分作兩類，一類是具攻擊性的吠叫，另一類則是站在安全處高聲吠叫。

因此，寵主要用耐心去理解芝娃娃吠叫的原因，才能有效減輕亂吠的情況。

（Getty Images）

【2】管束吠叫

許多時狗狗吠叫，是因為主人沒有作出合適的回應，令狗狗有所誤會，結果吠叫問題越來越嚴重，惡性循環。當狗狗吠叫時，你第一個反應是什麼？

‧ 將牠抱起來安慰

‧ 扯狗繩企圖令牠停止吠叫

‧ 不斷責罵

‧ 即時拿出零食餵牠

‧ 狗狗一吠，寵主便隨傳隨到

‧ 聽到吠叫便即時體罰

以上都是寵主的錯誤反應，這只會令芝娃娃覺得每次吠叫後，都會有好處出現，結果吠叫聲不絕，甚至把問題更加惡化。

大多情況下，狗狗吠叫都是為討玩、討吃、想去散步。因此，如果你已清楚知道狗狗是為了玩耍而吠叫，不是什麼大不了的事情，這時應該採取視而不見的態度去處理，待狗狗停止了吠叫才去理會狗狗。不要因為芝娃娃嬌小，便於心不忍去理睬牠。當然，前提是你已餵好狗狗，有帶狗狗去散步。

另外，有時候當芝娃娃吠叫時，主人便急急將食物奉上，這會令狗狗以為吠叫的話，便有食物，或主人會陪牠們玩。這種處於長期亢奮狀態，容易引致芝娃娃腎上腺素上升，造成高血壓、心臟病等問題。因此，作為主人也應做好本份，不能對吠叫作出不適合的回應。

更多寵物文章：【狗狗到處撒尿是病態？ 尿頻竟然可能是喜訊？】

【3】從小訓練

從小就訓練狗狗養成良好的習慣，這才是令芝娃娃安靜下來的最佳方法。

‧例如當狗狗遇到有客人到訪時會吠叫，那麼就要多給牠社交機會，散步時多接觸不同的人和狗。

‧當狗狗亂吠叫時，就要發出「噓」的指令和手勢，如果狗狗靜下來，便即時作出獎勵。如狗狗仍沒停止，可以忽略無視的做法，讓狗狗自討沒趣。

經過訓練後，狗狗吠叫的情況，應能有效控制下來。當然這是需要時間去磨合適應，給予芝娃娃正面獎勵，令狗狗盡快適應環境，並符合你希望狗狗減少吠叫的要求。

更多寵物文章：【冬天狗狗要穿衣服？要不要放狗？狗主應注意的10件事】